Ученые выяснили, как дети лучше всего запоминают новые слова

Все дело в предсказуемости.

Американские психологи Виридьян Бенитес и Дженни Саффран провели эксперимент, в котором участвовали дети до двух лет. Малышей сформировали в две группы. В ходе эксперимента детей сажами перед экраном, транслирующим четыре закрытых окна, за которыми скрывались различные предметы. Для одних испытуемых они открывались по порядку, другим же показывали спрятанные вещи хаотично. В результате выяснилось, то упорядоченность способствовала лучшему запоминанию слов на 13%, — передает портал nplus1.ru, ссылаясь на журнал Current Biology.

Предсказуемость помогает детям лучше воспринимать окружающий мир и ориентироваться в нем. Например, если ребенок несколько раз возьмет игрушку из определенного места, через некоторое время малыш начнет искать ее именно там.

При этом исследователи, проводившие эксперимент отметили, что для детей старше двух лет такая методика запоминания информации может уже не подойти.

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