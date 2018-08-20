Ксения Бородина с двухлетней Теей стали лицами новой коллекции «Мама + дочка»

Дизайнеры российского бренда Malina Fashion рассказали о своей идее.

Популярная телеведущая Ксения Бородина вместе с малышкой Теей продемонстрировали парные наряды для мам и дочек. Звезда и ее двухлетняя девочка представили первую капсульную коллекцию одежды российского бренда Malina Fashion. Основательницы бренда уверены, что мамы и дочки будут чувствовать себя особенными в новых платьях. Дизайнеры рассказали, почему решили выпустить такую коллекцию.

Анализируя российский рынок, мы поняли, что у нас мало по-настоящему красивых парных образов для мамы и дочки. Так родилась идея самим создать их. Мы хотим, чтобы в наших нарядах мамы и дочки чувствовали себя особенными, поэтому любое платье отшивается в небольшом количестве. Но каждая новая коллекция появляется раз в полтора месяца. Лицом первой коллекции стала Ксения Бородина со своей дочкой Теей, чем мы безумно гордимся,

— рассказали основательницы бренда Ольга Просветова и Евгения Кощеева.

«Цветовая гамма коллекции построена на актуальных цветах любого сезона — бежевый, красный, голубой и зеленый. Наряды мам и дочерей объединены такими элементами как — кружева, бахрома, бусины и блестки — и подходят для любых праздников и выходов в свет», — отметили дизайнеры.

Кстати, звездная мама Ксения Бородина с радостью рассказывает о своих детях. Недавно, младшая дочка Теона поразила поклонников своими знаниями. Девочка хорошо говорит, знает цифры и фигуры. Теона легко узнает прямоугольник, квадрат и даже умеет считать до пяти.

Горе от ума😂,

— подписала ролик телеведущая.

«Смотри какой вундеркинд в 2,5 года!», «Какая же она умненькая. 😻 Мало деток в таком возрасте столько знают, молодец, Ксюша ❤️», «Какая умница 😍😍😍», «Какая она у вас умничка 😍. И считает, и фигуры знает, и речь прекрасная», «Ксения, у вас талант учить детей», — комментируют пользователи. Некоторые, правда, отметили, что такие знания способны показать и дети помладше, но их успех всегда зависит от родителей: «Если с ребенком заниматься с ранних лет, то ребенок на многое способен».

Напомним, в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

8 Июл 2018 в 3:52 PDT Кстати, звездная мама Ксения Бородина высмеяла слухи о своей третьей беременности. Телеведущая с радостью показывает подписчикам различные фото в соцсетях, постоянно появляясь на снимках в новых нарядах. И вот, очередное платье вновь заставило ее подписчиков задуматься, а не беременна ли телеведущая. Стоит отметить, что поклонники стараются подмечать любые нюансы и тут же делают соответствующие предположения. Однако пока Ксения продолжает высмеивать подобные догадки.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

19 Авг 2018 в 3:15 PDT Не успела выложить фото, пошли комменты про беременность 😂🙈🙈🙈🙈. Да я тут на 10 месяце, это не такой фасон юбки, а просто я скрывала от вас,

— прокомментировала вопросы поклонников о беременности Ксения Бородина.

«Я тоже подумала что вы беременны😂», «Блин Ксюш, реально сама увидела животик. Видимо, юбка такая», «Зрительно и вправду кажется, что животик», «Как же здорово когда публика столь наблюдательна 😂. Весело 😉», «Ксения, все у вас отлично, наряд просто шикарный, никого не слушайте», — отозвались в комментариях поклонники. Многие поддержали Ксению, но признались, что новости о пополнении в ее семье были бы искренне рады.

Фото: пресс-служба бренда Malina Fashion, Instagram @borodylia