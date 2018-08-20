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Мария Кожевникова прокомментировала ситуацию с искавшим лекарство для мамы мальчиком
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Мария Кожевникова прокомментировала ситуацию с искавшим лекарство для мамы мальчиком 

RT на русском 1 час назад
Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова прокомментировала ситуацию с мальчиком, который расклеивал объявления, чтобы найти лекарство для мамы.
«Эта история, конечно, очень эмоциональная, когда ребёнок, находясь в такой ситуации обращается к людям, расклеивает объявление и поэтому это, конечно, имело огромный резонанс, и люди стали мне писать, и информация уже появилась в соцсетях. Так как я знала местного депутата, это моя бывшая коллега по Госдуме, Ирина Михайловна Гусева, я ей сразу же позвонила. Она уже была в курсе и на тот момент искала лекарство. Оно действительно очень редкое, в России несколько штук, и мы сразу начали по своим доступным каналам поиск», — сказала Кожевникова.
Она уточнила, что лекарство было оперативно найдено и доставлено в Волгоград.
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