Шесть советов о том, как помочь ребенку пережить развод родителей

Развод родителей — огромный стресс для ребенка. Но взрослые, когда их отношения рушатся, настолько поглощены своими переживаниями и обидами друг на друга, что нередко забывают о том, каково сейчас их чаду.

Семейный психолог Виктория Ивченко рассказала, на что должны прежде всего обратить внимание супруги, чтобы их ребенок легче перенес этот кризисный для семьи период:

— Иногда развод неизбежен. И для ребенка, который наблюдает бесконечные ссоры родителей, их расставание — лучший вариант, нежели расти в атмосфере нелюбви и дискомфорта. При разрыве взрослые свою боль и разочарование подменяют злостью, сосредоточившись на взаимных обвинениях. Им нужно время, чтобы справиться с эмоциями и начать вести конструктивный диалог. Но психологическое здоровье ребенка для родителей должно быть важнее собственных переживаний.

Виктория Ивченко

1. Необходимо заранее подготовить ребенка к предстоящим переменам, чтобы они не стали для него громом среди ясного неба. Заверьте малыша, что папа с мамой будут любить его, как прежде, просто один из родителей отныне будет жить отдельно. Хорошо, если составите план встреч с ним — это успокоит ребенка. И обязательно выполняйте то, что ему обещали, чтобы он не подумал, что его бросили и обманули.

2. Сразу определите, с кем останется малыш после развода. Помните, что для него важно не количество времени, проведенного вместе, а качество. И выбирая место жительства, исходите из объективных причин: привычная для сына или дочери обстановка, комфортные условия, возможность одного из родителей быть рядом чаще другого.

3. Четко разделите понятия «супружество» и «родительство». Очень важно, расставшись как муж и жена, остаться просто родителями для общих детей. Вы должны научиться обсуждать спокойно любые вопросы, касающиеся их. Если не получается, лучше побыстрее обратиться к психологу, который поможет вам выстроить диалог.

4. Проговорите свои родительские обязанности и установите некие правила совместного воспитания детей. Зачастую после развода обоим родителям нелегко поддерживать авторитет друг друга в глазах ребенка. Но это необходимо! Ведь только в этом случае малыш не будет разрываться между вами. А если внушать подростку, что его отец плохой и поступает недостойным образом, то у него самого может возникнуть комплекс «плохого»: ведь он — неотъемлемая часть отца. Но это не значит, что следует говорить детям о родителях только хорошее, закрывая глаза на правду. Будьте по возможности искренни и честны с детьми, если хотите получить от них искренность в ответ.

5. Не переусердствуйте с опекой. Очень часто после развода родители чувствуют себя виноватыми перед детьми за распад семьи, и каждый со своей стороны изо всех сил старается их радовать, баловать. И тут существует большая опасность: ребенок решит, что мама и папа существуют для того, чтобы удовлетворять его потребности. Или же он будет ощущать, что всем обязан родителям, ведь они посвятили жизнь ему, — и тогда, став взрослым, человеку будет непросто отделиться от мамы или папы, чтобы построить собственную семью. А бывает, что ребенок, задыхаясь в тисках родительской любви, мечтает об одном — как можно быстрее сбежать из дома. В любом случае необходимо, чтобы у родителей были собственные увлечения, дела и интересы, не связанные с детьми. А те в свою очередь должны уважать право «предков» на личную жизнь.

6. Не спешите вступать в новые отношения или хотя бы не афишируйте их перед ребенком. Для детей это двойной удар! Им необходимо время, чтобы адаптироваться к тем изменениям, которые уже произошли, осознать их, принять. Прежде чем обсуждать, что собираетесь начать новую жизнь, и знакомить с посторонним человеком, убедитесь, что ребенок к этому готов, дабы не нанести ему серьезную психологическую травму.