Денис Клявер развеселил подписчиков пляжным фото с сыном

Артист предложил поклонникам придумать подпись к снимку.

Известный певец Денис Клявер продолжает делиться в личном блоге фото с отдыха. Вместе с мамой и младшим сыном артист наслаждается отпуском на море. Денис Клявер решил повеселить подписчиков забавным семейным кадром. А еще задал своим поклонникам задачку — проявить свои творческие способности.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

24 Авг 2018 в 4:29 PDT Придумайте сами подпись к фото. Самым смешным отлайкаю профили 👌🏼😆,

— пообещал звездный отец.

Поклонники тут же принялись выдумывать. «Звездные мальчики 🌟🌟», «Кляверята на отдыхе!😆🐬🐙⛱️🎾», «Не надо слов, не надо паники, это мой Хороший день на Титанике», «Я на папочке лежу и на солнышко смотрю. 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄», «Созвездие „Большой и Малый Кляверы“», «Звезды совпали», «Все люди, как люди, а я суперзвезда!)) 😆», «Папин защитник от солнца», «Клявер-бургер😂», «Чай вдвоем 😁», — придумали подписчики Дениса Клявера в Instagram.

Что больше всего понравилось самому артисту, пока неизвестно. Возможно, Денис Клявер сделает отдельный пост, используя подпись к фото, которое придумал его подписчик.

Кстати, недавно певец показал свою красавицу-маму. Поклонники отметили, что Ирина Викторовна Клявер прекрасно выглядит в свои 68 лет.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

21 Авг 2018 в 5:38 PDT «Красивая мамуля:))», «Какие вы классные!👍Красивые ☝️Удачи вам!во всем👏», «Мамочка у Вас-КРАСАВИЦА!Долгих лет ей жизни, здоровья и радоваться успехам сына!», «Денис, какая красивая у Вас мама 🌺🌻🌹», «Какая у вас красивая и дружная семья. 😍😍😍👩👦👦», «Какое счастье быть рядом с мамой! Дарите маме почаще общение и свою любовь, она ей так нужна! И вам счастья, любви, всех благ земных! Здоровья маме и всем родным! И спасибо вам за тепло и доброту, которую несете в своих песнях!🌹🌹🌹» — прокомментировали снимок подписчики певца в Instagram.

В мае певец делился трогательным видео танца своей мамы со старшим сыном Тимофеем.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

20 Май 2018 в 10:52 PDT Отметим, что Денис Клявер трижды отец: в браке со второй женой Юлией в 2001 году родился его сын Тимофей, в 2005 году появилась на свет дочь Эвелина (мама девочки — Ева Польна , экс-солистка группы «Гости из будущего»). С 2006 года исполнитель состоит в отношениях с возлюбленной Ириной, в 2010-м пара оформила брак, в 2013-м появился на свет третий малыш певца сын Даниэль.

Кляверы 💪🏻❤

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

24 Июл 2018 в 5:58 PDT Денис Клявер прекрасно общается со всеми своими детьми. И регулярно делится фотографиями с ними. Кстати, в октябре 2017 года старший сын Дениса Клявера в своем блоге поделился фото с папой, которое до сих пор восхищает поклонников артиста. Тимофею сделали такую же прическу, как у звездного отца, приклеили накладную бороду, и он стал абсолютной копией артиста.

Батя☝️

Публикация от @ timklyaver

5 Окт 2017 в 2:29 PDT «Красивый пацан) каждый раз смотрю и улыбаюсь)) хороший мальчишка) и да. Ваша копия 😉», «Зашла на страничку Тимофея и обалдела… Как же вы похожи😃 😉», «Двое из ларца, одинаковы с лица✌», «Красавчик какой!👍», «Хороший парнишка!👍👍👍» — поразились сходству Тимофея с отцом подписчики в Instagram.

Несмотря на то что с мамой Тимофея певец уже не живет, с мальчиком они общаются прекрасно. Артист в курсе многих событий в жизни сына. Также он старается поддерживать прекрасные отношения и с дочерью от певицы Евы Польны. Эвелин, конечно, больше общается с мамой, но и с отцом любит проводить время.

Отпраздновали❤️ 👌🎂💥🎉🎈 #сднемрождениядоченька

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

7 Июн 2018 в 9:20 PDT А вот с мамой своего младшего сына Дани Денис Клявер живет в счастливом браке с июля 2010 года. Поэтому они с Ириной вместе воспитывают ребенка. «Дане уже почти 5, он просто маленький ураган. Стараюсь больше времени с ним проводить. Ни старшего сына, ни дочку в детстве я так часто не видел. Теперь я уже понимаю, как быстро летит время, когда ребенок маленький. Поэтому по возможности отменяю дела и мчусь домой», — говорит Денис Клявер.

Юнга, Боцман, Капитан 😜 Как думаете, кто из нас кто?

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

23 Май 2018 в 5:22 PDT Кстати, четырехлетний мальчик порадовал поклонников звездного отца трепетным отношением к животным. Денис Клявер поделился с поклонниками забавным семейным видео. В ролике его младший сын Даниэль гладит котов. Мальчик не таскает животных за хвост и не пытается их всеми силами удержать возле себя. Даниэль нежно гладит кошку по шейке, а затем отпускает погулять.

Папа, я в котах сижу🤦‍♂️🤣🤣🤣 #котэ

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

14 Авг 2018 в 9:49 PDT «Данечка, солнышко маленькое 😹😻🔥», «Такой нежный мальчик 👶», «Денис, так похож на Вас, только светленький!Какой славный мальчуган!Пусть растет здоровым, счастливым, удачливым и успешным!», «Чудесный, добрый ребенок!», «Котейки прикольные красивые, а сынуля большой Умничка ✌️👍Растите хорошенькими! 😘» — умилились поклонники Дениса Клявера в Instagram.

Фото: Instagram @denisklyaver