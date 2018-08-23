Дмитрий Певцов порадовал поклонников семейным фото

Поклонники умилились семейной идиллией.

Известный актер Дмитрий Певцов поделился с подписчиками семейным фото. На снимке счастливые звездные родители обнимают своего сына Елисея. Дмитрий Певцов решил посвятить пост в личном блоге своим подписчикам. Актер поблагодарил каждого, кто откликается на его рассказы о жизни и взамен делится своими эмоциями и переживаниями.

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)

23 Авг 2018 в 5:02 PDT СПАСИБО! Состоит из «спаси, Бог»! Всем, кто откликается на мои посты хочется сказать слова благодарности за те тепло, добро, радость, со-чувствие, которые мы получаем, читая ваши отзывы. Храни нас всех, Господь,

— поблагодарил своих подписчиков Дмитрий Певцов.

«Дима, спасибо за такие слова! Счастья вашей семье, храни вас Господь», «Как радостно видеть вашу семью!Сплошной позитив!Спасибо вам!», «Какие вы красивые!🙏❤️вы для меня пример семьи! Хочу также!», «Горжусь Вами, Вы хороший пример для подражания во всем!», «У вас чудесная семья, глядя на которую понимаешь, что ЛЮБОВЬ есть. И есть настоящие православные семьи, от которых исходит свет этой ЛЮБВИ 💝», — ответили взаимностью поклонники звездной семьи.

Кстати, недавно Дмитрий Певцов делится видео из путешествия с сыном. Знаменитый актер — любитель активного отдыха. В его микроблоге постоянно появляются фотоотчеты из путешествий по миру. В этот раз актер решил исследовать российскую глубинку — и не один, а с сыном Елисеем.

На своей странице в Instagram Певцов опубликовал серию фотографий из Псково-Печерского монастыря — одного из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей.

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)

10 Авг 2018 в 3:28 PDT ХЛЕБ! Который выпекают в ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОМ монастыре. Буханочка может весить до 9 кг!

— поделился с поклонниками Дмитрий.

Мы покидаем Печоры и отправляемся в дальний путь. Елисей, не спать! Мы едем!

— так прокомментировал видеоролик звездный отец.

Елисею, судя по всему, очень нравится такой отдых. «Правильно, Дмитрий, пусть ребенок изучает нашу страну!», «Какой вы хороший отец! Я тоже за то, чтобы детей всегда брать с собой на отдых», «Сын такой взрослый уже, на вас похож», — комментируют подписчики.

Напомним, что Дмитрий Певцов женился на Ольге Дроздовой в 1994 году. Познакомились они еще раньше — в 1991 году. И с тех пор пара неразлучна. В актерской среде такой брак считается большой редкостью. А в 2007 году у звездной пары родился долгожданный сын. Мальчика назвали Елисеем.

Сама же Ольга об отношениях с мужем говорит с юмором: «Говорю Диме: у меня такой возраст, если надумаешь молодуху завести, хоть предупреди, чтобы я подготовиться успела. А то потом никому не нужна буду и придется, как теперь модно, заводить себе 20-летнего мальчика».

С ДНЕМ ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ БОЖИЙ, РАДОСТЬ МОЯ Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)

1 Апр 2018 в 1:40 PDT Раньше думала так: ну есть у меня муж и есть. У всех он имеется. В нашем роду вообще всегда было неприлично жить без супруга, нехорошо это как-то… А став мамой, я осознала, что Дима такой же прикольный мальчишка, как Елисей, только чуть старше,

— признавалась Ольга в одном из интервью.

Публикация от Дмитрий Певцов (@dima_pevtsov)

15 Авг 2018 в 6:40 PDT Фото: Instagram @dima_pevtsov