Эдгард Запашный поделился редким фото с дочками

Артист улетел с девочками в Сочи.

Директор Большого Московского государственного цирка, известный дрессировщик Эдгард Запашный порадовал поклонников фото с дочками. На снимке Стефания и Глория трогательно обнимают звездного папу. Эдгард Запашный рассказал, что уехал с дочками отдыхать.

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

20 Авг 2018 в 5:33 PDT Отпуск с детьми начался 😍😃,

— сообщил поклонникам Эдгард Запашный.

«Что может быть лучше отпуска и общения с детьми, с семьей 🌈💥😎», «Хорошего вам всем отдыха! 😀 Девочки чудесные! 😍», «Девчули-красотули! Маленькие принцессы! 😘👍», «Счастливые дочери))))», «Приятного и интересного отпуска!✌💓», «Хорошенькие такие🤗 все трое👍😁», — умилились семейным фото поклонники в Instagram.

Кстати, звездный папа не взял с собой на отдых сына. Российская дрессировщица Карина Багдасарова решила узнать у звездного папы, почему на фото нет Даниэля. «Он остался дома — подготавливается к своему первому дню рождения ☝️😊», — честно признался Эдгард Запашный.

К слову, недавно Эдгард Запашный показывал забавное видео со своим сыном. Маленький Даниэль прыгает на батуте вместе с папой. Ребенку нравится такое развлечение — малыш заливисто смеется и улыбается на видео. Поклонники артиста отметили, что малыш — точная копия звездного папы.

Вот как то так 😊 #даниэльзапашный #эдгардзапашный #запашный#мойсын #малышуня #моясемья #мойдом #люблютебя #любовь#myson #mybabyboy #family @danielzapashny @yaroslavna_viktorovna

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

7 Авг 2018 в 12:42 PDT «На папу похож😊👍сладкий малыш какой😍ттт на вас, растите здоровыми крепкими и счастливыми🙏😊», «Как мило😊 Вы такие классные😁Футболка у Даниэля — зачет👍», «Ну папин, папин конечно. …ребенок чудо, очень хорошенький, дай Бог здоровья!🙏❤», «Класс! Счастливое детство в папиных объятиях, детям больше ничего и не нужно!😍😍😍😍», «Счастливый папа, счастливый сынок, как здорово смотреть на вас Эдгард Вальтерович и вашего сына», «Такие ролики смотришь и улыбка сразу расползается)). Даниэль просто генератор позитива для всех!)» — отметили поклонники цирковой семьи в Instagram.

Взял на работу себе ещё одного заместителя: будет создавать беспорядки там, где все в порядке ☝️😉😍 #даниэльзапашный #татьяназапашная #запашные#семья#династия#заместитель #мойсын #мойзам #надоработать #цирк#mymom #myson #circus #zapashny #бмгц #люблю#любовь

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

12 Июл 2018 в 8:00 PDT Отметим, что директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный многодетный отец. У него две дочери — Стефания (2011 года рождения) и Глория (2013 года рождения). Девочек ему родила фитнес-инструктор Ольга Денисова . В марте женщина родила сына, но уже от другого возлюбленного. С новой избранницей Ярославной Эдгард Запашный познакомился в 2013 году, и довольно скоро пара начала совместную жизнь. Мама Эдгарда выбором сына, судя по всему, довольна. «Она добрая, спокойная, не то что мы, шебутные. Сын с ней счастлив, мне большего не надо!» — поделилась Татьяна Запашная с прессой. В конце августа Ярославна родила Эдгарду сына, которого они назвали Даниэлем.

Даниэль не смог нам сказать и решил показать ☝️🎈 #моясемья #моидети#мояжизнь #моялюбовь #стефаниязапашная #глориязапашная #даниэльзапашный #запашные #эдгардзапашный #zapashnybrotherscircus #zapashny #myfamily #mybabys #сестрызапашные #любовь #детицирка

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

29 Июл 2018 в 1:14 PDT Кстати, недавно дрессировщик поразил подписчиков трюком со своей восьмилетней племянницей. Дочь Аскольда впервые стояла на плечах у своего звездного дяди. В Сети поразились бесстрашием ребенка.

Не раздумывая взобралась на мою шею 😁😉🤣 @eva_zapashnaya #евазапашная #племяшка#мояплемяшка #канатоходцы#первыйраз#премьера #новыйтрюк#трюк#запашные#эдгардзапашный #цирк#circus #highwire #circuschild #childhood #никтокроменас#forward

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

3 Авг 2018 в 8:04 PDT «Меня поразило ее спокойствие, как она уверена в дяде💪👍», «Умница какая! Трудяга», «Какая чудесная бесстрашная девочка! Умничка! Хотя… с таким дядей, я думаю, не так страшно! Супер!👍🏻👏🏻👏🏻», «Так держать равновесие и на высоте стоя на шее это очень сложно. Молодец🤗🤗🤗!», «Слов нет! Наше будущее!👏👏👏🙏♥️», «Класс! Какие же вы молодцы. Сколько у вас сил… это так восхищает! 👏», «Браво! Браво! Браво, Запашные!👏👏👏💕💕💕🐆🐆🐆» — восхитились подписчики в Instagram.

Отметим, что дочери Запашных уже несколько лет выступают в цирке. Дочери Аскольда Ева и Эльза в 2016 году впервые вышли на манеж Большого Московского цирка. Кроме того, девочки выступали и на новогоднем шоу в Лужниках. Не отстают и дочери Эдгарда Запашного. Глория и Стефания также в 2016 году выступали на манеже Большого Московского цирка. Они выходили на арену с номером на лошадях.

Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap)

9 Май 2018 в 4:43 PDT Фото: Instagram @zapashny.ru