Эмин поделился трогательным фото с сыновьями

Артист — прекрасный отец, уверены поклонники!

38-летний певец и музыкант, автор песен, предприниматель Эмин Агаларов порадовал многочисленных поклонников фото со своими наследниками. Артист показал новый снимок с подросшими сыновьями. Звездный папа очень любит своих детей и старается как можно больше времени проводить с ними.

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

22 Авг 2018 в 1:05 PDT Спокойной ночи, планета!

— подписал кадр Эмин.

«Если бы в мире хотя бы процентов 10 были такими людьми, как Эмин, это был бы рай людских душ и поступков! Насколько вы уважительны, нет такого человека, кому вы не ответили, — это радует! И поэтому вам даже мысленно люди шлют только добро! Фото шикарное — это и есть счастье!», «Папино счастье, Храни Вас всех Господь!»

— пишут восторженные пользователи Сети.

Напомним, в 2006 году Эмин Агаларов женился на Лейле Алиевой — старшей дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева . В 2015 году пара распалась. Артист воспитывает сыновей-двойняшек Али и Микаила, а также дочь Амину. Кстати, девочку удочерила бывшая жена звезды. Однако Эмин принимает активное участие в жизни и воспитании малышки. Артист рассказывал порталу «Летидор», что с дочкой у него особенные отношения.

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

24 Май 2018 в 10:10 PDT Отметим, что в июле звездный отец женился во второй раз. Избранницей артиста стала модель Алена Гаврилова из Саранска. Свадьба не анонсировалась в прессе и стала полной неожиданностью для поклонников после того, как информация просочилась в СМИ. Однако в Сети очень скоро появились первые видеоролики и фото с торжества. Одним из видеороликов поделилась гостья мероприятия певица Анита Цой

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)

14 Июл 2018 в 12:36 PDT Поздравляю от всего сердца молодоженов! Долгие лета, счастья и процветания твоей семье, дорогой Эм,

— поздравила певица Эмина Агаларова и его супругу.

Публикация от Вадим Верник (@vadim_vernik)

14 Июл 2018 в 9:47 PDT Отметим, что у новой избранницы артиста есть сын, родившийся в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

7 Авг 2018 в 4:41 PDT Публикация от eminofficial (@eminofficial)

15 Июл 2018 в 8:26 PDT Фото: Instagram @eminofficial