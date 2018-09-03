Ксения Собчак показала, как у ее сына прошел День знаний

Подписчиков умилило фото ребенка.

Телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак все чаще делится видео и фото с участием единственного сына Платона. На этот раз звездная мама показала, как у них проходил День знаний. Подписчики восхитились, что почти двухлетний Платон, судя по фото, уже знает цифры, причем на английском языке.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

3 Сен 2018 в 8:22 PDT У нас тоже день знаний)))!

— подписала фото Ксения Собчак.

«Ксюша — молодец!отличная мама!мне не хватает столько времени заниматься и так с ребенком», «Лапотульчик, и такой сосредоточенный!», «Какая прелесть! Чудесный растет человек! Наше будущее!», «Подрос, такой золотой мальчуган!», «Вы отличная мама! Такое огромное количество дел и проектов, при этом жизнь и развитие ребенка организованы прекрасно! Очень интересный парень растет! Желаю вам с мужем еще детей! 🍀», «У Вас лучший день знаний», «Крутой блондин, сразу на инглише😊», «Повезло малышу с родителями! Всесторонне развитый мальчик! Супер!», «Круто! Такой Маленький, а уже цифры знает», «Вундеркинд! 💛», — похвалили звездную маму и ее сына поклонники в Instagram.

Хотя, совсем недавно в Сети осудили Ксению Собчак за методы воспитания ребенка. Новое фото Платона вызвало волну негодования в Instagram. И дело даже больше не в снимке, а в подписи к нему.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

28 Авг 2018 в 10:46 PDT Сынок, теперь вместо моря-бассейн, вместо черепах — шиншиллы. Спасибо, что прилетели, как говорится))))

— подписала фото Ксения Собчак.

Большинство подписчиков звездной мамы осудили ее за методы воспитания. Многие не поняли, зачем ребенку игрушки из натурального меха. Подписчики даже не стали разбираться, где лежат эти черепашки, принадлежат ли они Платону, их возмутил сам факт наличия. «Как Вы воспитываете ребенка? Для него так и будет нормой, что ради его забавы можно убить несчастных животных!Шубы— это тоже прихоть богатых, но вот эта хрень— это уже не в какие ворота!😥😩👎😿», «Надеюсь, что это искусственный мех», «Ужас», «Блин, зачем ребенку прививать культ смерти! Культ убитое значит хорошо! Значит лучше, чем живое 😿», «Вы тоже себя мерой всех вещей мните. Типо с животного можно шкуру сдирать и это морально оправдано, а с человека -нет? Вот те на!», «Да уж игрушки из зверьков… За-то „дороха бахата“. Когда во всем мире борются за сохранение природы, тут вот сельпо. Тьфу…», «Животных на игрушки👎🏻👎🏻👎🏻 отстой! Можно много рассуждать о возвышенном, но…», «Это аморально абсолютно спонсировать убийство животных ради игрушек… Если у ребенка есть аллергия, можно найти альтернативы игрушкам из животных… и не надо рассказывать про то, что мы питаемся мясом, носим кожаную обувь и тд… это все более оправдано… фуфуфу, мерзость», — набросились на звездную маму подписчики в Instagram.

«-Виталик, ну ответь мне, разве я плохая мать? -Мам, Я-Платон»

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

12 Авг 2018 в 3:32 PDT Однако Ксения Собчак, как обычно, сохраняет спокойствие и не реагируют на негативные комментарии. Тем более, что часть ее подписчиков, все же раскусила замысел телеведущей. «Да нормально Ксения воспитывает ребенка. Вокруг этого ребенка земля вращается. На этого ребенка работали знаменитый дедушка, влиятельная бабушка и медийные родители. И он тоже будет незаурядной личностью. У него такое предназначение», «Куриц тоже убивают… варят супец, набивают пером подушки… и никому не жалко», «А никто не задумался, что игрушки не у Ксении дома лежат, а в аэропорту, ну или в самолете, по фото не очень понятно? Вот развели здесь», «мне уже страшно резинкой меховой волосы собрать в хвост🙄🙈 Вдруг кто-то скажет, что ради нее убили животное🤦🏼‍♀️😬🤣», «Такой славный Платоша! Хорошо, что он еще не читает инстаграм», «Какая милота эти черепашки! 😍😍😍», — рассудили поклонники Ксении Собчак.

К слову, недавно Ксения Собчак рассказала о достижениях сына в 1 год и 9 месяцев. Мальчик восхитил подписчиков своими умениями.

1 год и 9 месяцев сегодня. 18 — наше счастливое число ❤️ Ныряем, смело берем красивых женщин за руки, считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!

— рассказала Ксения Собчак, поделившись иллюстрацией одного из умений Платона. На фото мальчик как раз держит девочку за руку.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

18 Авг 2018 в 11:10 PDT «Очень приятно видеть вас такой — любящей и нежной. 🌹Вам очень идёт быть мамой», «Круто, мой пока не считает», «Предложения из 5 слов в 1,9 — это очень круто👍», «Так у вас вундеркинд растет», «Вы молодцы👍❤! Мой сыночек еще не говорит, только три слова, хотя нам уже 1 год и 11 месяцев», «Ничего себе 👍🏻👍🏻», «Вы в 2 года уже считаете до 10? Надо же», — восхищаются подписчики. Многие также отметили, что в развитии мальчика наверняка немалую роль играют и гены его талантливых родителей.

Кстати, Ксения чуть раньше признавалась, что Платон изменил ее взгляды на детей и материнство. Действительно, телеведущая часто позволяла себе довольно резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы». Даже под данным постом можно найти такие комментарии, но многие поддерживают Ксению за то, что она не побоялась изменить своим взглядам и начала иначе относиться к малышам.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

4 Июн 2018 в 1:01 PDT Напомним, что 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика родители не показывают. Даже на новых фотографиях оно либо затемнено, либо ребенок снят в профиль.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

16 Авг 2018 в 1:03 PDT В одну сторону смотрим…

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

25 Авг 2018 в 5:20 PDT Отметим, что помимо Платона, у Максима Виторгана есть двое детей от предыдущего брака — 22-летняя Полина и 17-летний Даниил. Девушка уже пошла по стопам отца и стала актрисой. Даниил же в этом году только окончил школу.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

1 Мар 2018 в 7:43 PST Публикация от PV (@polinavitorgan)

11 Июн 2018 в 12:58 PDT Фото: Instagram @xenia_sobchak, @mvitorgan