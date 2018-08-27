Поклонники обсуждают сходство старшей дочери Веры Брежневой со звездной мамой

17-летняя Соня поразила подписчиков своей нежностью.

Известная певица Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала нежное фото со старшей дочкой. 17-летняя Соня Киперман живет в США. Звездная мама рассказала, что у дочки уже начался учебный год. Певица пожелала всем родителям, у кого дети выпускники, сил и терпения.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

26 Авг 2018 в 9:13 PDT Остается сказать словами из песни: В общем #МамаНеГорюй 🙈Выпускной год школы. У нас уже начался. 💛 сил всем нам 💛,

— поделилась Вера Брежнева.

«Столько нежности в глазах вашей дочери🤗 она — продолжение вас…», «Какая красивая у вас дочь❤️Женственная и нежная, вся в маму😘», «Вера, вы как старшая сестра с дочкой💐💐💐», «Дочь вылитая мама», «Как нежна», «Мама и доча, так похожи, Мама и доча — два лучика солнца 😊😘», «Вера, ваша дочь-шедевр, честно, красавица какая!🙌», «Вот это естественная красота!», «Красотки! Дочка одно лицо👍❤️🌺🌺🌺», — прокомментировали поклонники певицы в Instagram,

Кстати, недавно звездная мама делилась трогательными фото со своими дочками.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

22 Авг 2018 в 12:32 PDT Почти невозможно сфотографироваться втроем 😂🤦🏼‍♀️ но с этими девочками для меня любой кадр прекрасен)) Вылетаю сегодня в Таллин на фестиваль, буду очень скучать 💛💛💛

— прокомментировала кадр певица.

Напомним, что Соня — старшая дочь Веры Брежневой. Девушка появилась на свет от бывшего возлюбленного певицы Виталия Войченко 30 марта 2001 года. Сейчас исполнительница также воспитывает и младшую дочку Сару. Сестра Сони родилась 14 декабря 2009 года от бывшего мужа певицы украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Сейчас Вера Брежнева замужем за композитором Константином Меладзе . Их свадьба состоялась в 2015 году в Италии.

Сегодня 55 ❤

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

10 Май 2018 в 11:18 PDT Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

1 Июн 2018 в 8:13 PDT Обе дочки Веры Брежневой очень похожи на нее. Младшая любит одеваться так же, как мама. Старшая предпочитает иной стиль, но в совместных фотосессиях с мамой участвует и, если надо, может надеть то же платье. Соня растет самостоятельной. Она уже озвучивала мультфильм, принимала участие в модном показе в качестве модели и снималась для рекламы. Теперь девушка живет и учится в США.

Вот с таким настроением встречаем день 😍 чего и вам желаем ❤

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

25 Май 2018 в 11:11 PDT 17 years together… 💙💙 @sonya_kooper #daughter #mom #birthday #love #beauty

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

30 Мар 2018 в 1:43 PDT К слову, недавно поклонники заметили, что дочь Веры Брежневой выглядит старше мамы. На днях певица и Соня побывали на открытии шоурума российского модельера Ульяны Сергеенко в Монако. Мама и дочь поделилась на страницах в своих Instagram совместными фотографиями, поразив поклонников.

Готовы к ужину с @sonyavkiperman ❤ @faideeofficial & @ulyana_sergeenko_moscow

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

2 Авг 2018 в 10:52 PDT Публикация от Sonya (@sonyavkiperman)

2 Авг 2018 в 3:03 PDT «Когда дочь выглядит старше мамы… Соня, это комплимент», «Соня какая взрослая, как сестры», «Вера все моложе и моложе👍🏻», «Я запуталась где мама, где дочь», «Не понятно, кто младше выглядит😍👍🏻», «То чувство когда перепутал маму с дочкой. 😀 Какая милая семейка», — комментируют пользователи.

Они восхитились тем, как Вере Брежневой удается с годами становиться только краше и выглядеть моложе. Также подписчики заметили: дочерям певицы повезло с генами.

Фото: Instagram @ververa