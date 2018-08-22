Поклонники Жасмин пророчат ее дочери будущее ученого

Звездная мама гордится своей девочкой.

Певица Жасмин любит рассказывать поклонникам о своих детях. Так, звездная мама решила поделиться в личном блоге забавным разговором со своей дочкой. Жасмин захотела узнать, ее малышка Маргарита — оптимист или пессимист. Ответ девочки на стандартный тест про наполненность стакана поразил не только звездную маму, но и ее поклонников.

Публикация от Sara Shor (@jasmin)

21 Авг 2018 в 11:21 PDT Решила сегодня проверить, оптимист у меня Маргаритка или пессимист 😄 Спросила у дочки за обедом, ее стакан наполовину пуст или наполовину полон? Ребенок уверенно ответил, что стакан на 100% полон. Просто он наполовину заполнен минералкой и наполовину — воздухом. Мама в шоке 😅,

— рассказала о забавном разговоре с дочерью звездная мама.

«Ваша дочь будущий ученый! Логика железная, и не поспоришь», «Уже сейчас хорошо разбирается в физике, талант! ☺️👍», «Юный физик))», «Отрезала, чтоб больше не сомневались в ее гениальности 😅», «Умно))) Мне кажется, у девочки очень хорошие аналитические способности», — прокомментировали поклонники певицы в Instagram.

Напомним, что с 1996 по 2006 год певица была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. А в 2011 году Жасмин стала женой бизнесмена и миллионера Илана Шора , в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон.

Дети певицы очень дружны. Старший сын старается часто приезжать к маме. Его сестра Маргарита в восторге от того, что может проводить время с братом. В свою очередь, Михаил показывает девочке свою любовь.

Несмотря на большую разницу в возрасте, Михаил и Маргарита с легкостью находят общий язык. Певица этому безумно рада. Старший сын помогает маме и с младшим братом. Подписчики звезды в Instagram не раз отмечали, что у Жасмин замечательный первый ребенок. Аудитория много раз спрашивала у певицы, как ей удалось воспитать такого настоящего мужчину и помощника. Жасмин решила не раскрывать свои секреты до конца.

Старшему сыну 20, а младшему сегодня исполнилось 2, — есть в этом определенная магия и гармония чисел 😌 ❤️😘 🎉☀😊 #Жасмин #Мирон #Сынок #СчастьЕестьиОноЗоветМеняМамой

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin)

25 Апр 2018 в 12:25 PDT Кстати, 16 августа певица Жасмин нежно поздравила старшего сына с днем рождения. Звезда отметила, что мальчик стал ее опорой и надеждой.

Публикация от Sara Shor (@jasmin)

15 Авг 2018 в 2:00 PDT Сын — особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни. 👼 💝 Моя любовь, мой сын! 💓Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок ☀️С днем рождения, мой милый Миша!

— написала звезда почти сразу же, как наступил праздник.

«Хороший парень, по глазам видно, счастья ему и маме красотке!», «Невероятного счастья, восхитительных успехов, светлого жизненного пути, бесконечной доброты и исполнения самой заветной мечты☺», «Какой же у вас сын статный красавец! Никогда бы не подумала, что у вас такой взрослый сын! Как сильно он похож на вас. И очень похоже на то, что он ваш братик», — комментировали подписчики.

Отметим, что Жасмин активно делится с подписчиками подробностями своей семейной жизни. Она даже ведет Instagram своей дочери Маргариты. Звездная мама старается как можно больше времени проводить со своими детьми.

HappyBirthday закончился, а приятное послевкусие осталось! 🎉💚💜🧡❤️В этом году мой повзрослевший сын Миша решил, что важнее отметить этот праздник с семьёй, чем всех нас очень обрадовал! 🙏🏻👌💛 Мой «малыш» становится мудрым😊! И мы устроили ему с утра и до поздней ночи настоящий теплый, уютный семейный праздник с шариками, хлопушками, конфети, танцами, посиделками и сюрпризами 🎉😁🎈! И ничего, что в задувании свечей на праздничном торте именинника опередили младшенькие, 🎂😁 зато желание у нас у всех было одно на всех — почаще устраивать такие вот незабываемые и счастливые семейные дни!😊 Dress by @innahonourofficial #HappyBirthday #СемейныйПраздник #Jasmin #Жасмин #МоиДети #СемейноеСчастье

Публикация от Sara Shor (@jasmin)

17 Авг 2018 в 11:39 PDT Прилетела мама вчера вечером с работы из Москвы домой в Молдову и застала такую картину 😊 Спят мои усталые игрушки 😄 Наш папа справился! ❤ #Семья #Жасмин #Папа #СамыйЛюбимый #СпятУсталыеИгрушки #СладкихСнов

Публикация от Sara Shor (@jasmin)

18 Июн 2018 в 11:58 PDT Фото: Instagram @jasmin