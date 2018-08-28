Сергей Безруков умилил поклонников новым фото двухлетней дочери

Маленькая Маша заявила, что хочет «работать папой».

Актер и певец Сергей Безруков очень любит свою двухлетнюю дочь Машу. Артист в последнее время чаще начал делиться видео и фото с ее участием в соцсетях. Недавно знаменитый папа даже снял девочку в своем новом клипе, чуть позже показал подписчикам летние игры с ребенком, а накануне опубликовал новое фото девочки и умилил поклонников.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

27 Авг 2018 в 12:15 PDT Дочь сказала: Пошла ПАПОЙ работать!😂😂😂😂😂😂 Вот так она представляет мою работу! День КИНО!

— подписал кадр звездный отец.

Фолловеры бурно отреагировали: «С Праздником, любимые Безруковы, с Днём кино! Маша — рулит…))))) Умница и красавица! Очки уже почти в самый раз…, растём!», «Вот помощница… уже за папу работу делает», «Какая маленькая лапочка доченька! Настоящие чудо! Здоровья и счастья ей!»

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

3 Июл 2018 в 11:32 PDT Напомним, что Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. А в конце мая стала известна еще одна радостная новость. Актер сообщил, что вскоре в их семье ожидается пополнение: Анна Матисон вновь беременна.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

10 Июн 2018 в 11:52 PDT Также у Сергея Безрукова есть внебрачные дети — сын Иван и дочь Александра. Как уже писал «Летидор», актер дал интервью, в котором признался, что помогает их матери воспитывать ребят.

Фото: Instagram @s_bezrukov