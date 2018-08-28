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Сергей Безруков умилил поклонников новым фото двухлетней дочери
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Сергей Безруков умилил поклонников новым фото двухлетней дочери 

Letidor.ru 34 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Маленькая Маша заявила, что хочет «работать папой».
Актер и певец Сергей Безруков очень любит свою двухлетнюю дочь Машу. Артист в последнее время чаще начал делиться видео и фото с ее участием в соцсетях. Недавно знаменитый папа даже снял девочку в своем новом клипе, чуть позже показал подписчикам летние игры с ребенком, а накануне опубликовал новое фото девочки и умилил поклонников.
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
27 Авг 2018 в 12:15 PDT  Дочь сказала: Пошла ПАПОЙ работать!😂😂😂😂😂😂 Вот так она представляет мою работу! День КИНО!
— подписал кадр звездный отец.
Фолловеры бурно отреагировали: «С Праздником, любимые Безруковы, с Днём кино! Маша — рулит…))))) Умница и красавица! Очки уже почти в самый раз…, растём!», «Вот помощница… уже за папу работу делает», «Какая маленькая лапочка доченька! Настоящие чудо! Здоровья и счастья ей!»
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
3 Июл 2018 в 11:32 PDT  Напомним, что Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. А в конце мая стала известна еще одна радостная новость. Актер сообщил, что вскоре в их семье ожидается пополнение: Анна Матисон вновь беременна.
Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)
10 Июн 2018 в 11:52 PDT  Также у Сергея Безрукова есть внебрачные дети — сын Иван и дочь Александра. Как уже писал «Летидор», актер дал интервью, в котором признался, что помогает их матери воспитывать ребят.
Фото: Instagram @s_bezrukov
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