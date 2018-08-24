София Ротару показала детское фото своего сына и поздравила его с днем рождения

Руслану Евдокименко исполнилось 48 лет.

Знаменитая певица София Ротару решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 24 августа, у единственного ребенка артистки день рождения. Руслану Евдокименко исполнилось 48 лет. София Ротару показала подписчикам детское фото сына.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

23 Авг 2018 в 10:22 PDT С Днем Рождения мой дорогой Руслан! Люблю и горжусь ❤️❤️❤️,

— с нежностью подписала фото звездная мама.

«Сынок у Вас замечательный!счастья ему и всем вам💐👍💐💐у вас очень хорошая семья🙏», «С именинником Вас, София Михайловна❤Всего наилучшего Вам и вашему сыночку. Мы Вас любим!🎂😘😻», «Счастья, любви, здоровья сыночку. Красавчик!)», «Вы счастливая МАМА. В ВАШЕЙ жизни все было не зря. Результат — Ваш сын. Ваша гордость.. который подарил Вам двух замечательных внуков. Пусть счастье и любовь живет в Вашей жизни. ☺💖С днем рождения сына💖», — поздравили поклонники певицу и ее сына.

Жена Руслана Евдокименко в личном блоге тоже поделилась архивным фото с мужем.

Публикация от Svetlana (@svetika)

23 Авг 2018 в 10:09 PDT С Днем Рождения, любимый! ❤️

— лаконично подписала семейный снимок Светлана Евдокименко.

Присоединилась к поздравлениям и внучка Софии Ротару. Она посвятила папе теплый пост в Instagram.

Публикация от Sofia (@sofialookbook)

24 Авг 2018 в 1:17 PDT С днем рождения, папочка😘Люблю тебя!

Напомним, певица София Ротару была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко . К сожалению, в 2002 году супруг артистки ушел из жизни. В браке у них родился сын Руслан. София Ротару — дважды бабушка. Сын певицы Руслан в 1994 году стал папой мальчика Анатолия, а в 2001-м родилась его дочь София.

Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни — когда мы все вместе! Люблю Вас ❤️

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

12 Июн 2018 в 1:13 PDT Известная певица София Ротару 7 августа отметила 71-й день рождения. И в этот же день начала делиться яркими фотографиями семейного праздника. Судя по всему, поздравить певицу приехали все ее родные. Поклонники отметили, что артистка выглядит очень молодо.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

13 Авг 2018 в 3:32 PDT Подписчики, рассматривая снимки, заметили, что певица в 71 год выглядит не старше сына и даже внуков. «Какая красивая семья 😍», «То чувство, когда выглядишь моложе внуков 😹», «Какие все красивые и благородные», — комментируют подписчики, восхищенные внешностью всех близких артистки.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

13 Авг 2018 в 3:38 PDT Кстати, внучка Ротару София с 7 лет выходит на подиумы и уверенно строит карьеру модели. Девушка даже была среди дебютанток журнала Tatler, лицом юбилейной обложки украинского Elle , а в феврале 2017 года получила престижный в модном бизнесе титул «Лучшая модель» по версии Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Звездная бабушка очень гордится своей внучкой и часто публикует совместные фотографии.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

30 Май 2018 в 2:17 PDT Моя любимая София! ❤️ @sofialookbook

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

15 Апр 2018 в 2:48 PDT Внук Софии Ротару не менее талантлив, чем его сестра: молодой человек учится в Англии и пишет музыку, причем треки юноши выпускают прогрессивные европейские агентства и ставят в эфир американские радиостанции.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

6 Авг 2017 в 4:14 PDT Фото: Instagram @sofiarotaru.official