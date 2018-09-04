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Светлана Лобода показала свою красавицу-сестру
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Светлана Лобода показала свою красавицу-сестру 

Letidor.ru + ещё 47 22 минуты назад
Фото: Letidor.ru
В Сети отметили, что певица и ее родной человек очень похожи.
Ведущая, дизайнер и экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода порадовала поклонников фото с младшей сестрой. Поклонники восхитились красотой 26-летней Ксении. Некоторым подписчикам показалось, что сестры очень похожи, словно близнецы.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
3 Сен 2018 в 10:08 PDT  Моя прекрасная сестра❤️
— подписала фото певица.
«Очень красивая сестра», «Так похожи! Красотки!», «Уровень красоты на этом фото — МАКСИМУМ ❤️❤️😘», «Как похожи😊», «Красивая сестра 😍», «Да ее вместо себя и на концерты можно отправлять 😀», «Какая у вас красивая сестра, вы с ней очень похожи, красотки», «Вы что, близнецы? Так похожи», — отреагировала аудитория в Instagram.
Ксения Лобода специально приехала, чтобы проводить свою племянницу во второй класс. А знаменитая певица поделилась трогательным фото с Евангелиной.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
3 Сен 2018 в 8:35 PDT  Моя любовь к тебе не знает границ…Бесконечно горжусь твоими первыми успехами и стремлениями к новым знаниям. Поздравляю всех с первым учебным днем! Ну а мы уже во 2 ой класс🤦🏽‍♀️❤️
— с нежностью подписала снимок Светлана Лобода.
Кстати, недавно Ксения в личном блоге делилась фото с мамой Наталией Васильевной Лободой.
Мамуля💋
Публикация от Ksusha Loboda (@ksushka_loboda_lolo)
19 Май 2018 в 9:07 PDT  Отметим, что Светлана Лобода в конце мая текущего года родила вторую дочь. А на днях показала архивное нежное фото, сделанное во время беременности. Светлана Лобода призналась, что наслаждается материнством.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
29 Авг 2018 в 8:11 PDT  Как стремительно летит время…Еще 3 месяца назад моя Тильда жила во мне, и я даже не представляла какой она будет…Сегодня я знаю на вкус ее пальчики и вдыхаю душистый запах каждой складочки…Хочу чтобы все женщины мира были счастливы в своем материнстве ❤️,
— трогательно подписала фото Светлана Лобода.
«Дааа …чувства матери к ребенку даже не передать словами!😃насколько сильная эта любовь и связь между ними❤️💥», «Красиво! И очень трогательно написано! Счастья вам 🙏», «Света нереальная, красивая. Какое трогательное фото ❤❤❤❤❤❤❤❤❤», «Желаю вам счастья и радости!», «Беременные женщины так красивы ❤️❤️❤️», «Спасибо, Светлана! Вам тоже безграничного счастья!», «Тилечка-еще один комплимент от Бога! Принцесса, пусть будет певучей, как мамочка!», — не смогли сдержать эмоций поклонники в Instagram.
Напомним, что звезда назвала новорожденную дочку необычным именем Тильда и почти сразу после родов начала активно выступать на сцене, демонстрируя шикарную фигуру и внешний вид, а также выпустила новые песню и клип, которые сразу стали популярными. В недавнем интервью звезда призналась, что настолько быстрым возвращением к работе она, возможно, обязана системе родов в США.
То, что там все легко и просто происходит, — это факт. Ты буквально до последней минуты гуляешь, общаешься, ешь, пьешь, а потом вдруг раз — и у тебя родился ребенок. Там все таким образом организовано, что процесс родов протекает практически незаметно. Все нацелено на то, чтобы мама не устала, чувствовала уверенность в себе и максимально легко разрешилась,
— заявила Светлана Лобода в интервью «Телепрограмме».
Также Светлане удалось держать себя в прекрасной форме во время беременности. И за это она уже может сказать спасибо только себе и собственному организму.
До 7-го месяца было совершенно незаметно, что я беременна. Как и в первый раз, я набрала очень мало — всего 8 кг. И так же легко их сбросила. Спустя 10 дней после родов я выступала на премии Муз-ТВ. Благодаря конституции и многолетним тренировкам я очень легко вхожу в форму и практически не набираю лишнего веса,
— добавила певица.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
20 Июн 2018 в 3:37 PDT  Тем временем поклонники продолжают гадать, с кем сейчас Светлана и кто стал папой новорожденной малышки. Артистка сообщила только следующее: «Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир».
Заметим, СМИ утверждали, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться. А на днях оказалось, что еще и новорожденной малышке дано созвучное имя — Тильда. Интересно, что за месяц до родов Светлана Лобода появилась на фестивале Coachella в Лос-Анджелесе в майке с символикой Rammstein.
Публикация от Rammstein. Россия. (@rammstein_rus)
28 Июл 2017 в 10:09 PDT  Недавно эти слухи комментировала продюсер звезды Нателла Крапивина: «Ситуация с Тиллем слишком прекрасна сама по себе. Когда история попала в СМИ, Тилль выслал Свете много скринов немецкой прессы. И написал: „У нас с тобой мировой успех“.
Кстати, роды Светланы Лободы прошли в США. Также Светлана Лобода уже растит дочь Евангелину, малышка появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила о том, что рассталась с отцом своего ребенка. Кстати, Ева с папой общается и часто проводит вместе время: „А как иначе? Они любят друг друга, и наши несложившиеся отношения с Андреем не влияют ни на что“.
Отметим, что Светлана Лобода снялась с младшей дочкой для мужского журнала. Певица поделилась с поклонниками радостной новостью в Instagram.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
15 Авг 2018 в 2:08 PDT  Фото: Instagram @ksushka_loboda_lolo, @lobodaofficial
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