Звезда Comedy Woman Татьяна Морозова поделилась милым фото с трехмесячным сыном

Артистка души не чает в своем малыше.

34-летняя Татьяна Морозова , звезда популярного юмористического телешоу Comedy Woman, растрогала поклонников нежным фото с сыном. На снимке счастливая звездная мама целует крохотную ручку своего ребенка.

Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova)

22 Авг 2018 в 3:42 PDT Вот оно счастье 😘🤪😊 А у вас оно какое? 😊

— подписала нежное фото Татьяна Морозова.

«Такая ручонка маленькая ❤️❤️», «Вы светитесь приятным светом изнутри)», «У меня тоже двойное счастье 👼👼одна взросленькая, длинноногая куколка Варвара, а другая крошечка Сонечка, 4 месяца 💕», «Моему счастью 7 месяц, мой будильник, который завелся на 6 утра😘», «Такое же, Танюш. Только сыночек пока под сердцем, в сентябре увидимся 🤰🏻😍», «Почти такое же. Сын Ванечка 16 лет и дочка Верочка 2,5 года», — умилились поклонники в Instagram, рассказав артистке о своем счастье.

Кстати, недавно звездная мама открыла тайну, что назвала сына Федором. Татьяна Морозова также рассказала, что ее малыш не любит тишину.

Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova)

17 Авг 2018 в 6:12 PDT Давно заметила, Федя очень компанейский😜😂. Когда кругом тишина и спокойствие — он капризничает. 😬 А вот когда куда-то надо ехать или у нас гости, все шумят и музыка играет не тихо 💃🏼🕺🏼 вот тогда нам спокойно … Мол всех слышу … все рядом …и мне хорошо 🤪😂😂😂,

— поделилась своим наблюдением артистка.

Напомним, Татьяна Морозова с 2009 года замужем за бизнесменом Павлом Титоровым. В 2013 году у пары родилась дочь София. В декабре прошлого года стало известно о второй беременности артистки. А в конце мая у супругов родился долгожданный сын.

Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova)

17 Июл 2018 в 1:35 PDT Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova)

8 Июл 2018 в 3:32 PDT Татьяна Морозова рассказала о появлении на свет второго ребенка только спустя неделю после родов. Знаменитость показала общественности фото, сделанное в день выписки из роддома.

Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova)

1 Июн 2018 в 2:26 PDT Ура! С днем защиты детей! Сегодня нам 1 неделя,

— подписала кадр артистка.

Причем, сначала звезда не раскрывала пол малыша. Однако поклонники сделали вывод сами, исходя из цвета конверта для новорожденных и бантика. И правильно угадали, у звезды действительно родился сын.

Поклонники продолжают поздравлять артистку с пополнением: «Поздравляю! Растите здоровенькими, счастливенькими и красивенькими», «Здоровья и маме, и малышу!», «Поздравляю! Дочка и сыночек — это счастье!», «Поздравляю. Растите большими и здоровыми на радость маме с папой», «Поздравляю с рождением малыша! Счастья и здоровья», — комментируют пользователи соцсетей.

Публикация от ТАТЬЯНА МОРОЗОВА 👸🏼 (@tatyanamorozova)

12 Авг 2018 в 3:27 PDT Фото: Instagram @tatyanamorozova