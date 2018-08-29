Звездная мама Екатерина Волкова рассказала о подготовке дочери к школе

Семилетний ребенок тщательно подбирает одежду для первого сентября.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поделилась с поклонниками, что дочь полностью готова к школе. Звездная мама уже давно купила портфель, форму, канцелярские принадлежности. Дочка Елизавета, которую в семье ласково называют Гусена, с нетерпением ждет первого сентября и уже подбирает себе наряд на торжественную линейку. Девочка идет в государственную математическую школу.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

12 Авг 2018 в 5:14 PDT Мы выбрали школу рядом с бабушкой и дедушкой. А от нового дома ехать всего 30 минут, и то не спеша. Удобно, что мои родители смогут забрать ее после уроков. Тем более что в первый год у Лизы будет всего по три урока в день — вот такая теперь система. С каникулами тоже все не так, как было у нас. Сейчас дети пять недель учатся — неделю отдыхают,

— рассказала в интервью «Телепрограмме» Екатерина Волкова.

Кстати, звездная мама призналась, что у ребенка пока большое желание учиться. Лиза многим интересуется. И даже на собрание родителей первоклассников девочка пошла вместе с мамой. «Просидела со мной все полтора часа, взяла с собой блокнот и ручку и записала все, что надо купить. Под конец ее спросили: „Ну, Лиза, что скажешь, как тебе школа?“ Она ответила: „Я все поняла, школа — это детский сад для взрослых“. Главное, ей нравится, что в школе не надо спать — она не любит дневной сон», — поделилась забавной историей в беседе с «Телепрограммой» Екатерина Волкова.

А недавно актриса показала, как вместе с дочкой выбирала школьную форму. Екатерина Волкова показала три разных комплекта и попросила поклонников одобрить один из них. Дочка Елизавета все-таки просила маму оставить все вещи. Судя по всему, Екатерина Волкова так и сделала.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

16 Авг 2018 в 7:19 PDT Ну что, время вашей любимой рубрики, насколько я поняла 🤣 — ГОЛОСУЕМ. 1, 2 или 3 лучший вариант школьной формы? Гусена настаивает на всех трех комплектах, но предлагаю вместе выбрать наряд на 1 сентября хотя бы из этих трех,

— попросила совета Екатерина Волкова.

Мнения подписчиков актрисы разделились. Явного лидера в голосовании нет. «2 и 3 очень классные!», «На 1 сентября 1 вариант. Все варианты супер!», «Самый праздничный наряд — 1», «Именно на 1 сентября — 2, а так — 3 супер 👍», «На 1 сентября -1, а что бы носить в повседневные дни больше подходит — 2», «Однозначно — 2», — написали поклонники актрисы в Instagram.

Посмотрим, что же выберет семилетняя Елизавета для торжественной линейки. От ее мнения многое зависит. Звездная мама признавалась, что у дочки на все свой взгляд. И если девочка считает, что брюки не сочетаются с блузкой, то она такой комплект не оденет.

Напомним, с 2010 года актриса Екатерина Волкова замужем за танцором и телеведущим Андреем Карповым . В 2011 году у супругов родилась дочь Елизавета.

Мои ❤️

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

17 Июл 2018 в 3:06 PDT Выходные. Лето. Два слагаемых отличного настроения. 😀😀😀

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

21 Июл 2018 в 2:38 PDT А недавно звезда сериала «Воронины» призналась, что с радостью снова станет мамой. Но в ближайшем будущем пополнение в семье они с мужем не планируют.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

12 Июн 2018 в 3:22 PDT Кстати, актриса признавалась, что тяжело расстается с ребенком на время съемок. Она поделилась в Instagram фото с дочерью Лизой. Актриса жаловалась, что ей придется не видеться с ребенком три дня. И это для нее очень большой срок.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

18 Июл 2018 в 11:40 PDT Подписчики обрадовались, узнав, что снимается новый сезон «Ворониных». И они решили поддержать любимую актрису, чтобы Екатерина Волкова сильно не расстраивалась из-за разлуки с дочкой. «Удачи вам на съемках! Прекрасное фото!», «С детками так трудно расставаться даже на короткий срок🤗», «Воронины-самый лучший сериал, а Вы-изюминка в этом сериале)», «Вы с дочерью очень красивые 😍», «Вы такая красивая Екатерина, вы моя самая любимая актриса 😚💙💕🖤», «Счастья вашей семье 😘», — написали подписчики в Instagram.

Фото: Instagram @volkovihome