Жертвы школьного насилия исповедовались в Сети: «Пинали всей кучей»

В семьях, где есть школьники, во второй половине августа начинаются приятные хлопоты — закупка обновок для школы. Скоро подросшие за лето ученики со свежими тетрадками, головами и цветами отправятся в очередной класс. Но есть и те, кто с ужасом ведет обратный отсчет до рокового для них 1 сентября. В Сети появился форум для тех, кто считает себя жертвами насилия в школе и боится вернуться на школьный двор.

Мальчишки и девченки…

Изучая откровения мальчиков и девочек, легче поставить себя на место школьника, увидеть ситуацию изнутри и понять, насколько неоднозначно понятие «насилие в школе». Это далеко не всегда свора озверевших сверстников или педагог-злодей, намного чаще ощущение постоянного «насилия» — это комплекс ощущений самого маленького человека, в силу обстоятельств не сумевшего поставить себя в коллективе.

В реальной жизни юный человек вовсе не так откровенен, как в анонимном чате, где описывает свои проблемы как умеет, не боясь быть узнанным, поднятым на смех или наказанным. И это полезно прочитать, чтобы приглядеться к своему ребенку и постараться понять, а все ли у него в порядке?

Слово школьникам.

«Мне 15 лет. С детства не чувствовала от семьи поддержки, за любые проступки ругали, в итоге начала врать постоянно и до сих пор не перестала, так как если они узнают все про меня, мне не жить. Постоянные запреты, сижу целыми днями дома, не выпускают никуда абсолютно, из-за этого и со сверстниками не нахожу общего языка. Из-за родителей я не смогла стать своей в компании, в классе я чужак, и меня там травят. Я не могу заниматься тем, что нравится, потому что родителям это не нравится. Из-за постоянного стресса и угнетающей обстановки в доме начала пить из родительского мини-бара домашнего и курить, чтоб хоть как-то отвлечься и не думать о том, что скоро в школу. И там опять начнутся все эти мучения! Разве это справедливо? Родичи травят меня за то, что я «распущенная, не думаю об учебе и мечтаю шляться». А в школе травят за то, что я «мамина дочка»! Родителей постоянно что-то не устраивает, вечно называют лентяйкой. Не устраивает даже мое выражение лица, хотя оно просто не выражает никаких эмоций и все. Говорят, что им от одного моего вида плохо становится!»

«Меня зовут Милена, я не хочу идти в 6-й класс! Учителя меня обижают и ставят плохие оценки по математике. В классе за это меня обзывают тупой дурой. Да, в математике я не соображаю, но это не значит, что можно обзываться. Иногда мне кажется, что они просто все мне завидуют. Учусь я не очень, зато я самая красивая. Так и мама моя говорит. Может, мне перейти в другую школу, где это оценят?»

«Я боюсь возвращаться в школу. В конце того учебного года со мной произошла такая история. Я гуляла в парке с подружками. И встретила девчонку из параллельного класса, она гуляла со своей компанией и с парнем, который мне нравится. Я ему тоже нравилась, я это видела. Увидев нас, эта девчонка подогнала всю свою огромную компанию к нам, и они стали нас оскорблять, особенно меня. Я видела, что она так выпендривается перед парнем. А ему неприятно, но он стоит, молчит и глупо улыбается. Боится вылезти. В итоге она совсем разошлась, задрала рукава и ударила меня изо всех сил по щеке. Я сдержалась и не заплакала. А они расхохотались и ушли, и он тоже. После этого у меня была истерика, я 3 часа плакала. Родителям не стала рассказывать, а то начнут еще разбираться с ней, а мне этого не нужно, я не ябеда. Я думала, что за лето все забудется. Но чем ближе школа, тем больше я понимаю, что не знаю, как себя вести! Ведь я опять увижу ее и его! Забыла сказать, что она первая в жизни, кто ударил меня по лицу, даже мама с папой такого не делали. А парень это видел, промолчал и хихикал, хотя до этого так на меня смотрел! Противно мне туда идти!»

«В последний день 6-го класса меня взяли в кольцо и все кучей пинали. А одноклассник накинул сзади мне на шею ремень кожаный со своих штанов и начал закручивать. Не помню, как удалось вырваться, но начала уже терять сознание, и в глазах почернело. Потом я швыряла в этого парня и его друга стульями, партами… Срыв случился. Но после этого они меня испугались и не трогали больше. Сказали, что я психованная. А мне еще и попало от учительницы за раскиданные парты. Я никогда на них не ябедничала, хотя эти два парня донимали меня весь год, обзывали «отбросом общества». Но если им и в этом году не разонравились их садистские игры, я больше терпеть не стану! Все расскажу классной, а заодно и про то, кто в прошлом году парню из нашего класса ключицу сломал!»

«Я ненавижу своих родителей за то, что они запихнули меня в эту крутую школу и гордятся этим! Они думают, что если наскребают мне на приличный смартфон и кроссовки, то я такой же, как все в моем классе! Ни фига! Видели бы они, как лебезит наша классная перед теми, у кого серьезные родичи! Как им все можно на уроках, и оценки им хорошие ставят, несмотря ни на что! Они обзываются на меня нищебродом, потому что у меня нет банковской карточки, как у них, и родители не кидают туда сколько хочешь денег по первому звонку. Я не могу скинуться, когда они устраивают вечеринку. За мной не приезжает мама на дорогой машине с водителем, и они ржут, проезжая мимо, когда я иду домой пешком. Дэн».

«Я не могу идти в школу! Весь 7-й класс меня дразнили жирной, и я поклялась, что к 8-му классу стану худее их всех! Думала, за лето и правда похудею. Ничего не ела, даже в обморок два раза упала, но все бесполезно! Мне кажется, я стала еще жирнее, чем была! Теперь они скажут, что я не просто жирдяйка, но еще и врушка! Что делать? Мама меня не понимает, талдычит, что не нужно обращать на это внимание и думать только об учебе! А как можно о ней думать, если каждое утро приходишь и оказываешься среди тех, кто тебя унижает? За что мне такая наследственность? Мама у меня полная, но ей плевать. Хорошо ей, на работе ее из-за этого не дразнят, и папа говорит, что полнота ее украшает. Я теперь нарочно под холодным душем стою, чтобы к 1 сентября заболеть. Но даже если получится, это временно, а что дальше делать, не знаю! Ася, 13 лет».

«Моя мать — дура! Она верит, что учителя еще бывают нормальные. В конце 9-го класса она хитростью вызвала меня на откровенность, и я рассказал ей, кто в спортзале устроил вечеринку с пьянкой. Из-за этого целое ЧП было, всех подозревали. Искали инициаторов. Я на этой вечеринке был, но рано ушел, а потом у них один парень отравился водкой. Я матери все рассказал, но просил никому не говорить. Просто она выспрашивала, а я не хотел, чтобы она думала, что я там заодно. Я водку даже не пробовал. А вернувшись с моря, я узнал, что мать еще тогда, в мае, метнулась в школу и все доложила нашей классной. И еще прибавила, что эти парни и меня портят! Она даже не понимает, что наделала! Эти парни-зачинщики — самые авторитетные не только в моем классе, а во всей школе! И им уже известно, кто на них настучал! Классная уже их родителей вызывала. Теперь мне точно не жить! А мать как ни в чем не бывало в школу меня собирает, радуется! Даже объяснять бесполезно, только еще раз в школу побежит! Какие все-таки родители бывают тупые!»

«Меня на дискотеке по случаю окончания 9-го класса стала дразнить одна девчонка, типа ноги у меня кривые и дорогие туфли не спасают. Я не реагировала, тогда ее подруга мне в волосы вцепилась. Я ее оттолкнула и пообещала после окончания вечера разбить лицо и ей, и подруге ее. Они сразу немного стушевались. На выходе мы сошлись для беседы, одна из них стала меня толкать, но уже так, вполсилы. Я уже готовилась ей вмазать, чтобы обе меня зауважали раз и навсегда. Но тут, как назло, появился мой отец, встречать меня пришел. Схватил эту девчонку за шиворот, стал отчитывать, фамилию выяснил, сказал, что сообщит в школу и ее родителям. Я просила его не вмешиваться, но разве он понимает? В итоге вместо завоеванного авторитета у меня теперь репутация стукачки, они решили, что я отцу нарочно позвонила. Я даже боюсь представить, как меня встретят 1 сентября. А отец уверен, что защитил меня! Как объяснить родителям, что иногда их вмешательство только во вред?»

«Со мной в классе никто не дружит. Ничего плохого мне тоже никто не делает, но и интереса не проявляет. Со мной рядом садятся, только если больше некуда сесть. Никто не разговаривает со мной, хотя я стараюсь быть интересным. Я считаю, что в этом виновата моя мама. До 6-го класса я учился в Америке, штат Нью-Джерси, а потом она развелась с моим американским отчимом и вернулась в Москву. И ей плевать, что здесь я чужой. Я не хочу идти в школу, как вспомню о ней, так прямо плохо становится! Алекс».

«Не знаю, как быть. В прошлом году одна девчонка из моего класса курила в туалете. А когда туда учительница вошла, сунула сигарету мне. Учительница меня схватила и потащила к директору. А та девчонка на меня такими жалобными глазами смотрела, чтобы я ее не выдала! Я и не выдала. А она потом всем растрезвонила, что это я и курила! Это было в конце 10-го класса. Сейчас я приду в 11-й и не знаю, как себя вести? Оставить все как есть или разобраться с ней? Разве это справедливо, что учителя теперь считают, что я тайком курю. Родители мои так считают, мне от них попало. А если я промолчу, то она и дальше на меня все сваливать будет. Еще школа не началась, а мне уже сообщили, что она заблаговременно распускает про меня сплетни, что я врушка, что я все сваливаю на других. То есть прямо про себя рассказывает, но только валит все на меня. Я так ненавижу разборки, но, боюсь, в школе они меня ждут!»

«Мне 16 лет, моя семья переехала из Армении два года назад. В этом году родители перевели меня в другую школу. В бывшей школе меня обзывали «хачихой» и затравливали. Чем ближе 1 сентября, тем мне страшнее идти в новую школу. Я очень надеюсь, что в этой школе ребята добрее. Но вдруг все повторится? Мне до сих пор трудно общаться со сверстниками, особенно с противоположным полом. Подскажите, как сразу поставить себя так, чтобы все поняли, что я не тот, над кем можно издеваться?»

«Надо мной одноклассники издевались всю школу. Не все, но остальные молчали. Били, плевали, обзывали уродкой, говорили, что я не человек, что я не девочка (не в смысле девственница, а в смысле половой принадлежности), что меня все ненавидят, что я никому не нужна, что я недостойна жить… Потом к этому подключились и некоторые ученики из других классов. Это было ОЧЕНЬ больно. А я не могла ничего поделать. Только сжимать зубы, а дома плакать. Почему не перешла в другую школу? Не знаю. Наверное, не хотела, чтобы они подумали, что я сдалась. Сейчас я иду в колледж, напрягает, что после одноклассничков мне трудно общаться с людьми. Я им не верю. Ненавижу их (особенно мужчин). Как вспомню, как пятеро парней били одну меня… От каждого теперь жду, что обидит… Хочу забыть одноклассников навсегда. И за лето почти забыла. Как не наступить на те же грабли в колледже?»

А также их родители…

На том же ресурсе есть и раздел для тех родителей, чьи дети боятся возвращаться в школу. Они просят друг у друга совета, обмениваются опытом и вспоминают собственные школьные истории.

«Подскажите, как воспитывать! У меня общительный дружелюбный ребенок, девочка, учится во втором классе. Ну не может она дать больно сдачи. Я ей говорю: «Бей так же, как тебя, чтобы неповадно было!» Учителю по фигу. Ставит в угол и виновника, и жертву. Что делать?»

«Я считаю, что всегда надо давать сдачи! Тут же, пока стадо не уразумело, что перед ним безответная жертва! Я переживала издевки одноклассников с 6-го класса. Стала изгоем только потому, что на переменах не оставалась со всеми, мне было с ними не интересно. На переменах я бродила по коридору и философствовала сама с собой. А когда мне надоели одинокие прогулки, я вернулась к остальным, они тусовались в классе, но меня стали всеми способами отгонять. Хотя я вроде бы никого не трогала, а просто сидела за партой и рисовала. Из этого класса меня все-таки выжили, я перевелась в параллельный. Сначала новый класс тоже ко мне цеплялся, но потом перестал. Спасло то, что я научилась драться одна против нескольких человек сразу. В новом классе мне удалось найти лучшую подругу, мы с ней были очень похожи, и она тоже была изгоем. С ней мне стало спокойнее. Надо иметь друзей и уметь бить».

«Я был в своем классе одним из изгоев. Нас было двое, я и девушка одна. Но мы и друг на друга так же собачились, к сожалению. Преобладало психологическое насилие, хотя и физическое тоже было. Плевки такие полуигровые. Удары, мол, просто так, шутка. На нервной почве даже заработал себорею, благодаря некоторым ублюдкам. К счастью, я уехал оттуда и ни с кем из той местности не общаюсь, так что постепенно все нормально стало. В принципе обида уже прошла, но как вспомню, начинаю нервничать. Я считаю, что мучители должны быть наказаны. Будь у меня возможность вернуться в то время, я бы давал сдачи, каждому!»

«Хочу дать совет: как бы вас ни обижали, помните, что у вас есть люди, которым вы дороги, которые вас любят, — это родители, дедушки, бабушки. Меня в школьном детстве они тоже ругали и наказывали, но я всегда знала, что они меня ЛЮБЯТ! И это спасало меня. Спасает и сейчас. Знаю, что бы ни случилось — бросит возлюбленный, отвернутся друзья, — когда я приду домой, мне будут рады. Мамино «я люблю тебя» стоит дороже тех же слов от парня. И оно сильнее тысяч «ненавижу» из уст врагов. Я это говорю своей дочери, когда вижу, как она на все готова, лишь бы завоевать популярность в школе. Но ведь популярность бывает дешевая — выпендрежем, деньгами, лихачеством, показным непослушанием. А бывает настоящий авторитет, который завоевывается разумом, последовательностью, спокойным умением постоять за себя, самоуважением и самодостаточностью. А прививается это все в родительской семье».

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— Как мы видим, во всех откровениях красной нитью проходит вопрос доверия к родителям, — резюмирует подростковый психолог Валентина Трофименко. — Так уж повелось, что родители ждут чуткости от учителей и наоборот. А в итоге родители заняты работой и повседневной суетой, учителя — обучающим процессом, и на внутренние проблемы, которые есть у каждого ребенка, особенно в подростковом возрасте, никто не обращает внимания, считая их «ерундой». Либо, не вникая в суть, вмешиваются в ситуацию с позиции силы — наказывают или защищают, не разобравшись, это ли сейчас исправит положение? У так называемого «школьного буллинга» великое множество ликов, а степень страдания от него во многом зависит от личности ребенка — насколько он впечатлителен, раним, амбициозен… То, чего один не замечает вовсе, другого больно ранит, оставляя психологическую травму длиною в жизнь. Уязвимость чада во многом зависит от его родителей: насколько они внимательны к ребенку и какой вектор задают ему дома. Если папа с мамой, к примеру, требуют и ждут, чтобы их отпрыск был всегда и во всем первым — в учебе, в коллективе, — то ребенку кажется «насилием» каждая ситуация, где он не на коне — плохая оценка, отсутствие популярности в классе. Но бывает и такое, что сам же ребенок пытается найти уважительную причину откровенным притеснениям и унижениям в свой адрес, обвиняя в этом себя (свою фигуру, успеваемость и пр.) или родителей, которые «мешают ему стать душой компании, запрещая гулять». Хотя бы один из родителей обязательно должен стать доверенным лицом ребенка — тем, кто не осудит с ходу, не ответит нравоучениями, а выслушает и постарается понять, даже если ребенок не прав. Важно, чтобы кто-то из родителей в реальной жизни давал «обратную связь», которую мы наблюдаем на этом форуме: приводил бы сходные ситуации из собственной жизни, а заодно и пути их решения. Но не «дидактическим» способом — надо так и никак иначе! — а в виде примера из своего опыта. Ребенку важно понимать, что это не он один такой «неудачный», «унижаемый», «недостойный жить», а что такое может случиться с каждым, даже с тем, кто сегодня вырос в сильного успешного человека, как его отец, и в красивую умную женщину, как его мама. Стыдно не иметь проблему, а не заниматься ее решением. Завоевание авторитета — это нормальный процесс, который придется повторять в каждом новом коллективе. А если от него прятаться, ему никогда не научиться.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ:

Если ваш ребенок не хочет идти в школу, надо проявить бдительность.

Школьник, к которому в том или ином виде в школе применяется насилие — физическое или психологическое, — чем ближе к 1 сентября, тем больше молчит, односложно отвечает на вопросы, возможно, что-то усердно пишет в компьютере или тетрадке. У него может разболеться живот или подняться температура: это психосоматика, физиологическое сопротивление организма тому, что его возвращают в опасную среду.

Помните: ребенок не может не хотеть идти в школу просто так, это либо его внутренние переживания, либо внешние обстоятельства. Нормальный здоровый ребенок, даже если ему лень снова садиться за парту, все равно жаждет увидеть после каникул своих однокашников, поделиться впечатлениями от лета. Его интересуют школьные дела и новости. Если этого не происходит, попробуйте поговорить начистоту с вашим школьником, предварительно твердо обозначив, что вы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ на его стороне.

Если вам удалось выявить конфликтную ситуацию, ее надо разрешать в самом начале учебного года, пока она не усугубилась. Взрослому необходимо в деталях понять, что именно происходит, не ленясь вникать в «детские» трудности. Не важно, с кем именно у вашего ребенка возникли проблемы — с учителями или сверстниками, — вам важно понять именно позицию ребенка, его сомнения, чаяния, намерения и настроение. От этого будет зависеть ваше решение, вмешиваться ли лично или ограничиться мудрым советом. А быть может, вы сами и являетесь причиной его плохих отношений в школе, что нередко случается, когда родители завышают свои требования к чаду. Так или иначе, но ключевыми родительскими качествами должны стать чуткость и поддержка.

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