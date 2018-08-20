Мария Погребняк тепло поздравила маму с юбилеем

Подписчики восхитились красотой 65-летней женщины.

Жена известного футболиста Мария Погребняк посвятила трогательный пост в Instagram своей маме. Сегодня, 20 августа, ее дорогому человеку исполнилось 65 лет. Мария Погребняк показала семейное фото своей мамы с детьми. Некоторые подписчики не поверили, что женщине исполнилось 65 лет.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

20 Авг 2018 в 5:28 PDT Сегодня День Рождения у моей любимой мамочки🤗 Юбилей — 65 лет! Не хватает еще на фото 2-х внуков😂❤️ Я тебя очень-очень-очень-очень люблю❤️🤗,

— трогательно написала звезда.

«Какая красотка! С праздником маму 🌷🌷💥», «Какая красивая мама! Обалдеть!», «Это что прикол? Где 65 лет. Я не верю)))))», «Ваша мама очень круто выглядит! Долгих лет жизни и здоровья!», «Хочу так же выглядеть в 65👍🎊🌹🌹🌹🌹🌹», «С Днем рождения поздравляю Ольгу. Счастливая мама и бабушка! Прекрасно выглядит!♥️», — восхитились подписчики в Instagram, пожелав маме Марии Погребняк здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что у Марии и Павла Погребняков трое детей. Поженились они в 2014 году. Первенец Артем родился у звездной пары в 2007 году. В семье Павла и Марии подрастают еще двое сыновей, Алексей и Павел.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

17 Июл 2018 в 12:21 PDT Мария Погребняк все свободное время посвящает семье. Многодетная мама постоянно делится видео со своими мальчиками. Кстати, недавно Мария Погребняк доказала, что не уступает детям в футбольных навыках. Она поделилась с подписчиками видео в Instagram и рассказала, откуда всему научилась.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

17 Июл 2018 в 12:14 PDT Как проходило ваше детство? Мое во дворе на коробке😂 поэтому я так люблю гонять в футбол с детьми,

— поделилась Мария Погребняк.

А еще мама троих сыновей показала, что растит настоящих помощников. Жена знаменитого футболиста очень хотела сфотографироваться с арт-объектом, чтобы порадовать подписчиков в Instagram красивым снимком. Однако, как выяснилось опытным путем, залезть на него самостоятельно было невозможно. И тут к решению проблемы подключились сыновья Марии Погребняк и поспешили помочь маме.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

6 Авг 2018 в 3:18 PDT Красивые фото даются не легко😂,

— прокомментировала веселое видео Мария Погребняк.

«Эксплуатация детского труда 😂👌🏻 Чего не сделаешь ради фото 👍🏻», «Так вот зачем нужно столько сыновей! Мне срочно нужно родить еще двоих:-)», «Мария, ну что ж вы не удержались?Малые так старались вас запихнуть на этот язык))) Вы действительно настоящая банда)», «Мария великолепна! Простая и от этого всегда приятная, всегда юная! Такая молодчина! Трое! Трое сыновей! Маша Вы великолепна!», «Ахахах))))) мне кажется, моих детей ждет та же участь))))) помогать маме делать крутые фото)))», «Как забавно смотреть 😍 мама с сыновьями на одной волне ☺️🌷», — оценили коллективный труд подписчики звездной мамы в Instagram.

А ранее Мария опубликовала фото, которое не получилось бы без поддержки ее сыновей.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

5 Авг 2018 в 11:55 PDT Кстати, недавно звездная мама показывала и совместные семейные танцы. Поклонники отметили, что мама с детьми на одной волне.

Разогреваемся перед дискотекой😂 #RixosSungate #rixosmoments #RixosFootballAcademy

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

5 Авг 2018 в 11:14 PDT После утренней зарядки💪🏻😂🤗

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

19 Июл 2018 в 12:06 PDT Фото: Instagram @mariapoga_