Чиновники поддержали право ВИЧ-положительных на усыновление чужих детей

В Министерстве просвещения сообщили, что создали законопроект, условно разрешающий усыновление чужих детей ВИЧ-положительными. Подробности документа журналистам "Известий" рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщили чиновники, законопроект не предполагает категорического решения по этому вопросу. Согласно проекту, разрешать усыновлять детей лицам с ВИЧ или гепатитом C теперь должен суд.

По мнению Минпросвета, каждый запрос на усыновление должен изучаться самостоятельно, чтобы минимизировать риски для несовершеннолетних, но и дать возможность взрослым реализовать своё родительское право.

В начале лета Конституционный суд признал незаконным запрет ВИЧ-положительным усыновлять детей, которые фактически проживают с ними. Теперь чиновники решили пойти на дальнейшую либерализацию.

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Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори