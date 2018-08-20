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Чиновники поддержали право ВИЧ-положительных на усыновление чужих детей
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Чиновники поддержали право ВИЧ-положительных на усыновление чужих детей 

Аист на крыше 52 минуты назад
Фото: Аист на крыше
В Министерстве просвещения сообщили, что создали законопроект, условно разрешающий усыновление чужих детей ВИЧ-положительными. Подробности документа журналистам "Известий" рассказали в пресс-службе ведомства.
Как сообщили чиновники, законопроект не предполагает категорического решения по этому вопросу. Согласно проекту, разрешать усыновлять детей лицам с ВИЧ или гепатитом C теперь должен суд.
По мнению Минпросвета, каждый запрос на усыновление должен изучаться самостоятельно, чтобы минимизировать риски для несовершеннолетних, но и дать возможность взрослым реализовать своё родительское право.
В начале лета Конституционный суд признал незаконным запрет ВИЧ-положительным усыновлять детей, которые фактически проживают с ними. Теперь чиновники решили пойти на дальнейшую либерализацию.
Читайте также: Конституционный суд разрешил ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори
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