Мужчина, который неоднократно бил пятинедельного младенца об бетонный тротуар — узнает свою судьбу!

Ужасная трагедия произошла почти два года назад, 29 сентября 2015 года — 5-недельный младенец Лилиан Грэйс Ллойд была зверски убита своим собственным отцом, Дэвисом Далтоном. Он убил ее в гневе. То как он сделал это, было действительно очень жестоко — он бил собственного ребенка головой об бетонный тротуар, пока она не перестала плакать и не истекла кровью.

После того, как ребенок умер, Дэвис подобрал ее тело и спрятал его там, где его подруга и мать ребенка Кортни Ллойд, не могла найти дочь. Но Кортни все же нашла бездыханное тело ее ребенка через несколько часов, но было уже слишком поздно. До убийства ребенка, Дэвис подрался с Кортни, но когда его подруга закрылась в комнате и притихла, он вылил свою злость на бедной Лилиан.

Дэвис был приговорен за свое преступление к максимальному тюремному сроку — 65 лет.