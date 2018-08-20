Четырехлетний сын Алексея Чадова и Агнии Дитковските делает успехи в дзюдо

Поклонники уверены, что звездные родители правильно воспитывают ребенка.

Актер Алексей Чадов и актриса Агния Дитковските уже давно не являются мужем и женой, однако оба активно участвуют в воспитании маленького сына. Так, звездный папа похвастался, что Федор занимается дзюдо. Актер показал фото с сыном, одетым в кимоно.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov)

20 Авг 2018 в 3:53 PDT Сын меня мотивирует!💪

— признался звездный отец.

«Ну Федор крут💪 🔥 Папе теперь от сына отставать нельзя💪😉», «Явно видно, что вы хороший отец. Столько времени с сыном. Потому Федя такой крепкий уже к своим годам)», «Федечка — лапуля😘», «Хороший пример сыну👍🏾💯», «Похожи 🙏класс!», «Крутые ребята», «Все, как Папуля😊😊😊🐞🐞🐞», — прокомментировали поклонники звездной семьи.

Кстати, в июне мальчику исполнилось четыре года. Актриса Агния Дитковските трогательно поздравила сына с днем рождения.

Публикация от Агния Дитковските (@ditkovskyte)

4 Июн 2018 в 5:46 PDT Сегодня произошло самое главное событие в моей жизни! Родился мой сын! Мой путеводитель! Мой мир! Моя жизнь! Любовь! Я всегда рядом! Ты всё чувствуешь! 4 года! Я счастлива! Буду оберегать! Защищать! Любить! Помогать!

— поделилась своей радостью звездная мама.

Присоединилась к поздравлениям и звездная бабушка, актриса Татьяна Лютаева

Мое счастье, мой внук, Федор Алексеевич, с днем рождения! Будь счастлив, малыш! Я тебя люблю,

— написала звезда, показав трогательный и забавный ролик с участием внука.

Напомним, в браке актрисы Агнии Дитковските с Алексеем Чадовым родился сын Федор. Звезды поженились в 2012 году, а в 2015-м в прессе распространилась информация о том, что в семье разлад. Позже Агния и Алексей подтвердили: вместе больше не живут, но ради сына Федора поддерживают дружеские отношения.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov)

1 Июн 2018 в 1:03 PDT В недавнем интервью звездный отец рассказал, что они с экс-супругой принимают равное участие в воспитании сына — и назвал такое положение вещей «американским форматом».

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov)

14 Май 2018 в 8:40 PDT Мы воспитываем сына по очереди. У Федора два полноценных дома — мамы и папы. Мы существуем в таком немного американском формате. Часто проводим время вместе. Поэтому у ребенка нет ощущения, что он то там, то здесь. Отдыхаем тоже, кстати, в таком составе,

— поделился Алексей Чадов.

«Как-то получается у нас. Многие удивляются, конечно. Но нам это комфортно. Пока ребенок маленький, ему важно хоть иногда видеть папу с мамой вместе. Мы, конечно, за ручку не ходим. Но все-таки уважительно и по-доброму относимся друг к другу. Ребенок это видит и считывает информацию», — сообщил Алексей Чадов «Телепрограмме».

Публикация от Агния Дитковските (@ditkovskyte)

17 Янв 2017 в 10:10 PST Наш брак основывался на любви, и сын родился по любви. Именно это нужно хранить в сердце. Честно, когда по-настоящему становишься другом бывшей жене, ты обретаешь какую-то гармонию. И есть некое ощущение счастья и собственной полноценности,

— выразил свою позицию Алексей Чадов.

К слову, ранее актер подчеркивал, что не считает странным проводить отпуск вместе с бывшей женой и ребенком.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov)

27 Июл 2018 в 6:06 PDT Фото: Instagram @alexeychadov, @ditkovskyte