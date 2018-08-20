Благотворительный фестиваль «Белый Пароход» пройдет в Наро‐Фоминске 29 августа

100 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, сироты, мальчики и девочки из малообеспеченных и многодетных семей из разных уголков России приехали в Наро-Фоминск, чтобы выступить на благотворительном фестивале «Белый Пароход» 29 августа.

Среди участников 23 юных жителя Московской области. В течение трёх недель дети будут жить в Подмосковье и готовить творческие номера, с которыми выступят на гала-концерте фестиваля «Белый Пароход. Поющие реки России» на сцене Московской государственной академической филармонии концертного зала им. П. И. Чайковского.

Более 12 лет на благотворительные средства в неповторимой атмосфере путешествия на речном корабле дети обучаются вокальному и хоровому искусству. Корабль для ребят становится настоящим домом, а сами участники — и дети, и педагоги, и музыканты — большой дружной семьей, объединенной любовью к музыке.

Результатом вокальной школы становится итоговый гала-концерт в конце каждого рейса «Белого Парохода». За 12 лет существования проекта-фестиваля в нем приняли участие более 600 детей, более 50 выпускников благотворительной программы «Белый Пароход» поступили в ведущие музыкальные учебные заведения России и зарубежья.