Ещё
Благотворительный фестиваль «Белый Пароход» пройдет в Наро‐Фоминске 29 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Благотворительный фестиваль «Белый Пароход» пройдет в Наро‐Фоминске 29 августа 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
100 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, сироты, мальчики и девочки из малообеспеченных и многодетных семей из разных уголков России приехали в Наро-Фоминск, чтобы выступить на благотворительном фестивале «Белый Пароход» 29 августа.
Среди участников 23 юных жителя Московской области. В течение трёх недель дети будут жить в Подмосковье и готовить творческие номера, с которыми выступят на гала-концерте фестиваля «Белый Пароход. Поющие реки России» на сцене Московской государственной академической филармонии концертного зала им. П. И. Чайковского.
Вместе с участниками выступят: заслуженная артистка России Екатерина Гусева; Российский оперный певец Василий Ладюк; заслуженная артистка России, оперная певица Вероника Джиоева; певец Александр Панайотов. Ведущий концерта российский телеведущий Дмитрий Губерниев.
Более 12 лет на благотворительные средства в неповторимой атмосфере путешествия на речном корабле дети обучаются вокальному и хоровому искусству. Корабль для ребят становится настоящим домом, а сами участники — и дети, и педагоги, и музыканты — большой дружной семьей, объединенной любовью к музыке.
Результатом вокальной школы становится итоговый гала-концерт в конце каждого рейса «Белого Парохода». За 12 лет существования проекта-фестиваля в нем приняли участие более 600 детей, более 50 выпускников благотворительной программы «Белый Пароход» поступили в ведущие музыкальные учебные заведения России и зарубежья.
360tv.ru: последние новости
"Никто не сказал, что будет сложно": британские родители поделились раздражающими фразами своих детей Алсу уехала рожать в Штаты из‐за назойливых журналистов Калечат здоровых детей. Родители потребовали запретить качели для инвалидов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузову сняли танцующей в микробикини114
«Она вернулась ко мне без одежды»37
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки9
Как время изменило знаменитостей3
Может ли пение увеличить женскую грудь2
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение