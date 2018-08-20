Кассир в walmart похвалил ее. Но, правда действительно трогательна…

«Сегодня я была в Walmart , делая еженедельные покупки в пятницу, когда кассир говорит мне:

»Я вижу вас здесь все время, ваши дети всегда мило ведут себя, и вы просто, кажется, идеальная семья»

Я просто поблагодарила ее и хихикнула, потому что это далеко от истины.

Я хочу, чтобы она знала, что я борюсь с расстройством личности каждый день с тревогой и депрессией, смешанными, и я два раза выжившая самоубийца.

Я хочу, чтобы она знала, что я не всегда могу встать с дивана, чтобы накормить их чем-то большим, чем замороженная пицца и хлопья.

Я хочу, чтобы она знала, что мой сын опаздывает в школу 3 из 4 дней, потому что я регулярно забываю, какой это день и время, несмотря на большой календарь на моей кухне.

Я хочу, чтобы она знала, что у меня бывают моменты «я теряю свое дерьмо», когда мне приходится запираться в ванной и плакать.

Я хочу, чтобы она знала, что я не всегда была самой активной мамой, потому что я работаю 80 часов в неделю и хожу в школу полный рабочий день, а Джейс проводил много дней и ночей со своими бабушкой и дедушкой.

Я хочу, чтобы она знала, что я не мыла волосы в течение 3 дней, и мои дети не принимали ванну — 2.

Я хочу, чтобы она знала, что как только мы добрались до парковки, «воспитанный» ребенок решил встать в тележку, и я не обращал внимания и едва поймал его, когда он почти ударился о бетон.

Но, самое главное, я хочу, чтобы она знала, что у меня нет этого вместе и, возможно, никогда не будет все вместе.

Я не знаю мать, которая имеет все это вместе, но все, что мы делаем, делается с любовью к нашим детям, и что прямо там делает вас идеальной мамой и в глазах наших детей мы, безусловно, все это вместе.