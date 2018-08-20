Жена Джигана позабавила поклонников фото своих дочерей

Поклонники порадовались за счастливое детство девочек.

Дизайнер, модель Оксана Самойлова поделилась в личном блоге необычным фото своих дочек. На снимке довольные Ариела и Лея стоят в костюмах русалочек и держатся за руки. Жена Джигана рассказала, что исполнила очередную мечту своих дочек.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

20 Авг 2018 в 6:39 PDT Вот это детство у детей))😂Хочешь — будешь русалкой, хочешь — принцессой, собачкой, сосиской и вообще, кем угодно))😄🧜‍♀️👑В нашем детстве для таких перевоплощений требовалось гораздо больше сил и нервов родителей)))😂ну или чаще всего ты просто был кем хочешь только в своем воображении)))😭🧞‍♂️Лея вчера так вошла в роль русалки, что научилась глубоко нырять))😂не зря костюмчики прикупили)))😸

— поделилась Оксана Самойлова.

«Это здорово, что у родителей есть возможность воплощать детские мечты)», «Лея совсем взрослая становится, очень выразительный взгляд, осмысленный, у девочки, красавица!😍😍😍», «Милые русалочки 😍😍😍😍😍», «Такие красивые 😍 Цвета костюмов 😱🔥», «Морские принцесски))) красотки))) 💗💗💗», «Сестрички — прекрасные русалочки!», — прокомментировали поклонники звездной семьи в Instagram.

Оксана Самойлова часто делится в личном блоге семейными фото и видео. К слову, недавно средняя дочь Джигана рассмешила реакцией на подарок папы ее сестре. Девочка не смогла скрыть своих эмоций. Дело в том, что Ариеле 27 июля исполнилось 7 лет. Конечно, звездная семья отметила это событие с размахом, устроив для девочки прекрасный праздник, задарив ее подарками и украсив двор дома с помощью профессиональных декораторов. Однако, как оказалось, не все были рады празднику. Средняя дочь Джигана Лея тоже очень хотела внимания и подарков. Но вчера все было организовано исключительно для Ариелы. В результате, в Instagram Оксаны Самойловой появилось забавное видео о том, как искренне и с завистью Лея отреагировала на подарок Джигана Ариеле в день рождения. Папа вручил дочке собственный чемоданчик с косметикой.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

27 Июл 2018 в 10:07 PDT Когда ты не умеешь скрывать свои истинные эмоции и очень «рад» за сестру😂😂😂🎁🎉. Лея такая Лея,

— подписала ролик жена рэпера.

«Лея может не переживать, все равно вместе будут пользоваться 😂😂😂», «Я час ходила сама по себе смеялась после просмотра, раз 5 точно пересматривала», «Это хит!», «Хахахаха, я не могу. 😂😂😂😂 Уже раз 30 пересматриваю», «Такая смешная», «😂😂😂 Лея сделала мой день!» — не удержались от комментариев поклонники. Многие из них оставляли просто смеющиеся смайлики под фото. Реакция девочки рассмешила многих. А некоторые отметили, что их дети также реагируют на дни рождения друг друга.

Наша гордость, наша красотка, наша любовь))) 7 лет назад ты сделала нас настоящей семьей))❤️с днём рождения доченька))🤗🤗🤗мы все тебя очень сильно любим🎁🎉❤️

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

27 Июл 2018 в 8:53 PDT Напомним, Джиган и Оксана поженились в декабре 2012 года. Ранее звездные родители воспитывали двоих детей: старшую дочь Ариелу, родившуюся в 2011 году, и младшую Лею, которая появилась на свет осенью 2014 года. Третья дочь Майя родилась в день рождения Оксаны.

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

27 Апр 2018 в 7:49 PDT Фото: Instagram @samoylovaoxana