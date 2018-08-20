Непедагогическая поэма

19 августа в Москве был госпитализирован 14-летний парень по имени Антон. Сам пришел в больницу, врачи диагностировали ушибы спины и ягодиц и госпитализировали в хирургическое отделение.

Оказалось — Антон пал жертвой воспитательного пыла собственного отца. Плохо себя вел, был избит. По факту инцидента началась проверка.

Что такого, скажут многие. «Меня били — и ничего, вырос». Почему-то многие так говорят, как бы оправдывая физическое насилие в семье. Еще скажут: отец хотел, как лучше. А я добавлю словами одного известного персонажа: а получилось как всегда.

На протяжении веков почему-то общественное мнение оправдывает жестокое поведение родителей по отношению к собственному ребенку. А ведь пружина сжимается, сжимается, а потом распрямляется со свистом. И заголовки пестрят новой громкой трагедией, вроде дела семьи Хачатурян, где три очаровательные сестренки изрезали ножами отца. Это, конечно, крайний случай; а сколько маленьких, незаметных посторонним трагедий происходит ежедневно — когда ребенок вырастает и уходит, сбегает из семьи. Прерывает всякое общение с родителями. Или — просто не любит их. Или — став большим и сильным, прессует морально, словесно, или игнорирует, или… Ох сколько всяких «или». И каждый из вариантов, безусловно, боль для родителей. Они стареют, слабеют, и будто не понимают: откуда берется такая «черная неблагодарность». «Мы-то для дитачки все делали. А если и били, то только ради его же блага. А вырастили вот такого негодяя».

В случае с мальчиком Антоном , удивительно то, что семья его благополучная и даже учительская. Мать преподаватель, отец — частный репетитор по математике. Если даже по отношению к своему собственному ребенку они проявляют такую жестокость, то что говорить о чужих детях — наших с вами, между прочим.

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения одного из самых известных педагогов — Антона Семеновича Макаренко. Из самых трудных подростков, беспризорников, смог он воспитать достойных людей. И его мудрые правила, изложенные в книгах, до сих пор актуальны — жаль только, что труды Макаренко современные педагоги не изучают. Вырастить счастливого человека без любви невозможно, утверждал Антон Семенович. " Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно". Разве можно назвать счастливым тезку Макаренко, мальчика Антона, сложного подростка, родители которого — педагоги! — вывели свое «золотое правило» воспитания. Ремнем. С особой жестокостью…

Да разве и их, этих горе-учителей, можно назвать счастливыми? Конечно, нет. Они продемонстрировали педагогическую и родительскую несостоятельность. И сына, скорее всего, потеряли.

Очень горькая история.