16 августа в Комнате свободного досуга ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» прошла интерактивная встреча психолога Ивановой Людмилы Ивановны с подростками

Каждый участник смог задать свой волнующий вопрос.

Нашу встречу мы посвятили очень важному вопросу:

«Меня не слышат, не понимают родители, постоянно навязывают своё мнение…» Анастасия, 14 лет.

Это похоже на крик души. Между строк можно услышать «Как я хочу, чтобы мои родители меня понимали!». Родители — самые близкие люди, любящие, заботливые, оберегающие, но, порой, родительская любовь и забота проявляется не в той форме, в которой хотелось бы. Ты взрослеешь, у тебя формируется своя картина мира, своё восприятие людей и событий. Разногласия с родителями — это нормальное явление. Каждый человек уникален, и ты, и твои родители, в том числе. И проблема не в том, что мнения не совпадают, а в том, что людям сложно договариваться, то есть вести диалог на равных, ясно выражать свои мысли, сдерживать свои эмоции, уметь встать на место другого человека и ПОНЯТЬ его. Существует мудрое высказывание «Начни с себя!». Понаблюдай за собой, в какие моменты ты чувствуешь, что родители тебя не слышат, с чем это связано. Что ты чувствуешь при этом? Злость, досаду, отчаяние? Попробуй сказать о своих чувствах родителям. Возможно, родители посмотрят на тебя другими глазами, и это будет первым шагом к мирному диалогу.»