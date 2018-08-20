Погребняк шокировал фанатов пошлой подписью к фото с детьми. Он цитировал Тимати 

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк удивил поклонников записью в инстаграме. Футболист выложил фотографию с женой и тремя детьми, подписав ее фразой: «Это самый грязный движ будто пятница и в моих руках опять твоя задница». На фото Погребняк держит супругу за ягодицы.
Фраза оказалась цитатой из песни музыканта Тимати. Фанаты в комментариях оценили юмор Погребняка:
«Такую задницу нужно держать всю жизнь в руках».
«Лучшая подпись для фото с детьми».
Однако ряд поклонников оказался возмущен неуместной подписью:
«Очень странная подпись для снимка с женой и детьми».
«На фото сыновья, а он такое пишет…».