Погребняк шокировал фанатов пошлой подписью к фото с детьми. Он цитировал Тимати

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк удивил поклонников записью в инстаграме. Футболист выложил фотографию с женой и тремя детьми, подписав ее фразой: «Это самый грязный движ будто пятница и в моих руках опять твоя задница». На фото Погребняк держит супругу за ягодицы.

Фраза оказалась цитатой из песни музыканта Тимати . Фанаты в комментариях оценили юмор Погребняка:

«Такую задницу нужно держать всю жизнь в руках».

«Лучшая подпись для фото с детьми».

Однако ряд поклонников оказался возмущен неуместной подписью:

«Очень странная подпись для снимка с женой и детьми».

«На фото сыновья, а он такое пишет…».