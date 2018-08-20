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42-летняя Риз Уизерспун показала подросших похожих на нее как две капли воды сыновей
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42-летняя Риз Уизерспун показала подросших похожих на нее как две капли воды сыновей 

WMJ.ru 17 минут назад
Фото: WMJ.ru
На Риз Уизерспун невероятно похожая не только ее дочь Ава, но и младшие сыновья — 14-летний Дикон и 5-летний Теннесси.
Накануне фотографы запечатлели Риз Уизерспун вместе с супругом Джимом Тотом, отправляющейся на обед вместе с Теннесси и Диконом. Двух взглядов на фотографию не нужно, чтобы понять, что дети — копии мамы: такие же ясноглазые и светловолосые, как звезда «Большой маленькой лжи».
Маленький Теннесси невероятно похож и на свою старшую сестру, хотя у них и разные родители: он рожден в браке Уизерспун с Тотом, а Дикон и Ава — в браке с актером Райаном Филиппом.
Сама же Риз Уизерспун, в свою очередь — копия своей мамы. А на кого из родных больше похожа ты?
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Фото:Instagram, East News / TRF Images /MEGA
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