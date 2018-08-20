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Абсолютная идиллия: как Джон Ледженд и Крисси Тейген провели семейный отпуск на Бали
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Абсолютная идиллия: как Джон Ледженд и Крисси Тейген провели семейный отпуск на Бали 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Практически весь август Джон Ледженд и Крисси Тейген провели с детьми на Бали. Там семья поселилась на просторной вилле на территории отельного комплекса COMO Shambhala Estate в городе Убуд. Останавливаться здесь по приезде на остров предпочитают и многие другие звезды. Цена соответствующая: за ночь в номере придется отдать 540 долларов (36 265 рублей), а за ночь на вилле — 1000 долларов (67 158 рублей).
Кстати, именно в этом месте певец и модель отдыхали и в прошлом году — правда, тогда их семья была несколько в ином составе. Напомним, что всего 12 недель назад на свет появился младший ребенок пары, сын Майлз. Также у супругов подрастает двухлетняя дочь Луна.
Судя по снимкам в Instagram, отдых семьи прошел волшебно. Звездные родители успевали не только проводить время с детьми, но и уделять его друг другу. Также они посещали кулинарные курсы, общались с местными жителями, много гуляли по джунглям и ходили в зоопарк.
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