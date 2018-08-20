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Леся Рябцева выложила провокационный снимок с ребенком
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Леся Рябцева выложила провокационный снимок с ребенком 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Экс-журналистка «Эха Москвы» Леся Рябцева поделилась снимком новорожденного в своем микроблоге. Молодая мама в кадре кормит дочь грудью. Провокационный снимок набрал огромное число лайков и получил всеобщее одобрение поклонников.
Напомним, последние полгода Леся проживает на Бали. Там же появился на свет ее ребенок. На родах присутствовал муж журналистки, за что она его благодарила в своем микроблоге. «Ты подарил мне невероятность и перманентное чувство радости. Ты был со мной все время и в беременность, и в схватках, и в родах. Ты принял сам нашу малышку. Ты стал опорой и защитой и для неё. Я тебе благодарна. Спасибо за поддержку, возможность и реализацию мечты. Я, правда, не думала, что мой каприз пожить какое-то время у океана может стать реальностью. Только благодаря твоей вере в меня и мне, мы оказались здесь, и наша малышка появилась так, как мы этого хотели», — писала она сразу после появление дочери на свет.
В шоу «Холостяк» Лесе не удалось добиться расположения Ильи Глинникова, и она не стала его избранницей, но, судя по ее поведению, она и не ставила себе такую задачу. Скоро на телеканале ТНТ выйдет шоу «Замуж за Бузову», в эфире которого несколько мужчин будут бороться за сердце популярной певицы и телеведущей.
Фото: Instagram
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