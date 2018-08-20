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Госдума взяла на контроль расследование гибели ребенка
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Госдума взяла на контроль расследование гибели ребенка 

News.ru 22 минуты назад
В Госдуме заинтересовались расследованием гибели 5-летнего мальчика в машине в Подмосковье. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей, запросит всю информацию у Следственного комитета и Генпрокуратуры, а также статистику по похожим случаям, заявила первый зампред комитета Ольга Окунева.
Депутат призвала родителей не оставлять детей без присмотра в потенциально опасной ситуации, а остальных — реагировать на подобные случаи.
«Ребенка одного в любую погоду, если он еще не владеет какими-то элементарными правилами безопасности, конечно, одного оставлять нельзя, надо быть более внимательными к детям», — заявила Окунева.
Как ранее сообщалось, тело 5-летнего ребенка нашли в салоне автомобиля в Подмосковье. Труп мальчика обнаружен на стоянке возле завода Ступино на улице Загородная. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
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