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В Госдуме намерены взять на контроль ситуацию с гибелью запертого в автомобиле ребёнка
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В Госдуме намерены взять на контроль ситуацию с гибелью запертого в автомобиле ребёнка 

RT на русском 1 час назад
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей намерен запросить у СК России и Генпрокуратуры информацию по расследованию дела о гибели пятилетнего мальчика, запертого в машине в Подмосковье.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы комитета Ольгу Окуневу.
«Мы завтра направим от комитета соответствующие запросы на имя главы Следственного комитета (Александра) Бастрыкина и генерального прокурора (Юрия) Чайки», — сказала Окунева.
Комитет также намерен запросить статистику по похожим случаям.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино женщина оставила в машине пятилетнего ребёнка, пока устраивалась на работу. По возвращении она обнаружила его мёртвым.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
RT на русском: последние новости
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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