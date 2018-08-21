В Госдуме намерены взять на контроль ситуацию с гибелью запертого в автомобиле ребёнка

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей намерен запросить у СК России Генпрокуратуры информацию по расследованию дела о гибели пятилетнего мальчика, запертого в машине в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы комитета Ольгу Окуневу.

«Мы завтра направим от комитета соответствующие запросы на имя главы Следственного комитета (Александра) Бастрыкина и генерального прокурора (Юрия) Чайки», — сказала Окунева.

Комитет также намерен запросить статистику по похожим случаям.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино женщина оставила в машине пятилетнего ребёнка, пока устраивалась на работу. По возвращении она обнаружила его мёртвым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.