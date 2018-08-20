«Позвольте ребёнку не хотеть идти в школу»: психолог дала советы родителям накануне 1 сентября

Ребёнку необходимо позволить не хотеть идти в школу, и даже помечтать вместе с ним о том, как было бы хорошо продлить каникулы ещё на месяц. Такие советы от лучшего школьного психолога России-2017 Елены Болдыревой опубликовала “ Комсомольская правда — Калининград”.

Елена Болдырева рассказала родителям школьников, как правильно настроить ребёнка на учёбу. Она подчеркнула, что детям важна поддержка взрослых.

“Накануне учебного года позвольте ребёнку еще побыть-пожить в каникулах. Не стоит напоминать ему, что скоро учебный год и надо браться за ум”, — говорит Болдырева. Психолог советует приближаться к школьному режиму постепенно. А главное, нужно позволить ребёнку не хотеть идти в школу.

“Часто за нежеланием ребёнка идти в школу стоит не одна причина. Это могут быть трудности в общении с одноклассниками, отсутствие друзей в школе. А может быть, и завышенные ожидания родителей. Например, ребенку не очень дается учёба, а родители ждут от него только отличных результатов. Если ребенок получил отметку четыре, а не пять, не стоит задавать вопрос: а чего не пять? Это больно ранит”, — объясняет психолог.

Болдырева отметила, что важно не то, какие оценки в школе получил. А то, что он там усвоил, было ли ему интересно, что у него вызывало затруднения. Стремление следовать модному тренду, ориентирующему на успех и результат, обесценивает усилия ребёнка, его посильный вклад в учёбу.

“Остерегайтесь обесценивания. Оно убивает желание учиться”, — предупреждает специалист.

Болдырева призвала родителей не превращать в общении с детьми школу в единственную сферу жизни всей семьи. И тем более не стоит превращать учёбу в поле битвы, добавила она.