«Я буду тебя охранять»: умирающая женщина пишет послания для своей годовалой дочки

27-летняя британка Софи Джордж больна терминальной стадией рака. Ее дочери Марси всего год, и врачи сходятся во мнении, что расти ей придется без мамы. Мужественная Софи нашла в себе силы принять этот факт. Сейчас она пишет письма дочке, которая та будет открывать и читать по мере взросления. Измученная молодая женщина надеется, что письма утешат и согреют Марси в ключевые моменты ее жизни.

Софи и ее жених Джей с дочерью Марси/фото: Mirror

В феврале тяжелобольной Софи был поставлен диагноз: опухоль мозга четвертой стадии. Врачи дали ей максимум 18 месяцев. Опустошенная этой новостью британка признается: самое тяжелое во всем этом — смириться с мыслью о том, что ребенок в этом мире останется без нее. Когда девочка впервые пойдет в школу, она откроет письмо следующего содержания:

«Моя дорогая Марси, сегодня твой первый день в школе. И хотя я не могу взять тебя за руку или поцеловать, я буду наблюдать за тобой и охранять тебя».

фото: Mirror

«В твоем рюкзачке лежит кусочек ткани, которую папа обрызгал моими духами. Если тебе будет страшно, просто понюхай ее, вспомни маму, и все будет в порядке».

«Некоторые дети могут тебя обидеть, и тебе станет грустно, но не волнуйся, мама всегда будет очень-очень любить тебя».

Софи подписывает открытки для дочери на каждый День ее рождения. Она пишет письма на случай, когда у Марси произойдет первое горе, когда из подростка она превратится в девушку, когда выйдет замуж и когда у нее родится первенец.

Сама Софи выйдет замуж за отца своей дочери в следующем месяце. Со своим партнером Джеем девушка состояла лишь в гражданском браке, но после того, как был озвучен ее диагноз, пара решила скрепить отношения официально. Влюбленные планируют провести настоящую свадьбу мечты. «Мы с нетерпением ждем сентября, — говорит Софи. — Видеооператор снимет весь свадебный день, и Марси сможет посмотреть эту запись».

фото: Mirror