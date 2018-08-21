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Нежное видео о малышке, которая впервые поползла навстречу любимому псу
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Нежное видео о малышке, которая впервые поползла навстречу любимому псу 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Этот ролик набрал 20 миллионов просмотров в Сети!
Мамы и папы стараются уловить и запомнить каждую маленькую победу своего сына или дочери: первый звонкий смех, первые шаги, первое слово. Поэтому многие родители просто не расстаются с камерой, чтобы оставить эти неповторимые моменты не только в памяти, но и на фотографиях и видео.
Родители героини нашего сегодняшнего ролика как раз их тех, кто постоянно снимает свою кроху. Им удалось запечатлеть момент, когда их дочь впервые поползла!
А сподвигла малышку на такие активные действия ее любимая собака, до которой девочке уж очень хотелось добраться.
Смотрите ролик до конца, чтобы увидеть тот самый момент, когда кроха подползла к черному псу, а тот лизнул малышку в знак своей любви к ней.
Этот ролик настолько полюбился пользователем Сети, что они посмотрели его более 20 миллионов раз!
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