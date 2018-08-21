В Хабаровском крае возьмутся за образование родителей

О том, как будет выполняться соответствующее поручение губернатора Вячеслава Шпорта , рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» министр образования региона Алла Кузнецова . Напомним, что выступая с обращением к жителям региона «Хабаровский край — образ будущего», Вячеслав Шпорт сделал акцент на том, что семейные ценности должны стать основой жизни для жителей края и бесспорным приоритетом.

— Благополучие семьи определяют не только материальные ценности, — подчеркнул он. — Очень важными становятся человеческие: ответственность, взаимопонимание, помощь, забота. А эти качества надо воспитывать, этому надо учить. Поэтому, в нашем образовании необходимо усилить это направление.

— В национальном проекте «Образование», а мы формируем сейчас региональный проект, одна из глобальных целей — воспитание личности на основе национальных традиций, духовных ценностей, — рассказала Алла Кузнецова. — А начинается оно с воспитания родителей. Нынешние бабушки и дедушки еще достаточно молоды, они, как правило, работают, живут отдельно от детей и внуков, поэтому традиционная трансляция опыта воспитания, которое может быть только в семье, в которой несколько поколений связаны между собой, живут под одной крышей, невозможно. Таких семей практически нет. А потому молодые родители часто сталкиваются с тем, что они не знают не только элементарных вещей, вроде того, как пеленать и кормить ребенка, но и сложных процессов общения с современными детьми.

К тому же, мир сейчас очень быстро меняется, и воспитание по образцам 30-40 летней давности уже не эффективно. В помощь родителям в крае будут создаваться консультационные центры по семейному образованию.

— Уже сегодня в регионе работает система психологического сопровождения родителей для оказания ранней консультационной помощи по выявлению сложностей у детей, и эту систему мы будем развивать, — отметила министр образования. — Планируется создавать ресурсы, которые позволят родителям получить быструю консультацию или даже пройти курсы педагогического и психологического образования.