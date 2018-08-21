Девять детей выпали из окон с начала 2018 года в Иркутске

С начала 2018 года в Иркутской области из окон выпало 26 детей, в том числе девять детей в Иркутске. Такие цифры приводит 20 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, уточняя, что за прошлый год из окон выпало 34 ребенка.

Чаще всего жертвами несчастного случая становятся совсем маленькие дети — двух — трех лет, однако нередко из-за падений из окон страдают дети с 6 до 17 лет. Специалисты отмечают, что чаще всего причиной становится москитная сетка, установленная на окнах — дети думают, что она прочна и облокачиваются на нее, она не выдерживает веса и падает, а вслед за сеткой падает и ребенок. По этой причине происходит 45% происшествия.

Еще одна причина — недосмотр. Часто родители оставляют еще совсем маленьких детей со старшими братьями и сестрами, которые могут отвлечься и не уследить за малышом.

Специалисты просят родителей не оставлять ребенка одного вблизи открытых окон и балконов, а если возможно, то установить на окна блочные системы, которые уберегут ребенка от падения.