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Девять детей выпали из окон с начала 2018 года в Иркутске
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Девять детей выпали из окон с начала 2018 года в Иркутске 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
С начала 2018 года в Иркутской области из окон выпало 26 детей, в том числе девять детей в Иркутске. Такие цифры приводит 20 августа пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, уточняя, что за прошлый год из окон выпало 34 ребенка.
Чаще всего жертвами несчастного случая становятся совсем маленькие дети — двух — трех лет, однако нередко из-за падений из окон страдают дети с 6 до 17 лет. Специалисты отмечают, что чаще всего причиной становится москитная сетка, установленная на окнах — дети думают, что она прочна и облокачиваются на нее, она не выдерживает веса и падает, а вслед за сеткой падает и ребенок. По этой причине происходит 45% происшествия.
Еще одна причина — недосмотр. Часто родители оставляют еще совсем маленьких детей со старшими братьями и сестрами, которые могут отвлечься и не уследить за малышом.
Специалисты просят родителей не оставлять ребенка одного вблизи открытых окон и балконов, а если возможно, то установить на окна блочные системы, которые уберегут ребенка от падения.
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