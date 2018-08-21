Втройне счастливы. О жизни кузбасской семьи с тройняшками

Для самих родителей, их родственников и друзей рождение тройняшек стало настоящим шоком, ведь у них уже была старшая девочка. Что пришлось пережить семье за эти годы, сложно ли быть мамой тройняшек, журналисту « АиФ в Кузбассе» рассказала Кристина Поташина — молодая, красивая, очень оптимистичная женщина и весёлая многодетная мама.

Это был шок «Когда узнала на первом УЗИ, что у меня будут тройняшки, плакала, — рассказывает Кристина Поташина. — Не только от радости, но и от осознания того, как придётся сложно. Двойняшек мы хотели и предполагали, потому что со стороны родни мужа и моей они уже были. Но тройня! Когда сказала об этом мужу, Илья был в ступоре лишь пару минут, а потом начал подбадривать меня и говорить, как здорово, что у нас будет столько ребятишек, и мы обязательно справимся! Ведь судьба даёт ровно столько, сколько мы сможем выдержать».

Говорить о том, что у них будет трое ребятишек, родственникам и знакомым Илья и Кристина не стали. Об этом лишь знали несколько особенно близких людей. Боялись ошарашить всех. Решили, что шокируют уже при рождении малышей. «Живот большой был, но я отшучивалась, мол, богатыря ждём, да и сроки себе слегка прибавила, — продолжает Кристина». Родились малыши 16 июня 2014 года на ранних сроках и с маленьким весом: Александра 1500 г, а две двойняшки Лиза и Лера по 1150 г. Кристина признаётся, что, когда сообщала из роддома всем о том, что у неё родились тройняшки, не верил практически никто. Шок — именно так можно охарактеризовать реакцию всех родственников и друзей. После рождения малышей их ещё два месяца выхаживали в детских больницах. У Поташиных есть ещё одна старшая дочка Ксения. Как вспоминает мама девочки, она всё время просила братика или сестричку. А тут просто не ожидала, что у неё будет три сестрички! С самого первого дня возвращения домой Кристине с тройняшками помогали все, причём постоянно: не только папа и старшая дочка, но и друзья, бабушки и даже прабабушка! «Одной справиться было просто нереально, — вспоминает мама малышей. — Шумно было круглосуточно. Первые полгода я вообще не спала. Дети были очень беспокойные, плохо спали. Проснётся один малыш, заплачет, и тут же просыпаются все. Спала я утром или в обед, когда кто-то приходил с детьми посидеть. Вспоминаю одну ночь, когда я осталась одна с детьми. Они плакали втроём и не могли остановиться. Не помогало ничего — ни укачивание, ни пелёнки, ни капли… Час ночи, два… Стала звонить свекрови, чтобы она из другого района города приехала и помогла. Такси долго не было. Уже соседка проснулась и предложила свою помощь. В общем, страшнее ночи я не помню».

Жизнь на конвейере

Самое сложное — это справиться с детьми в быту. «Когда у меня был один ребёнок, я считала, что уставала, — продолжает Кристина. — Но сейчас я могу точно сказать: если у вас один ребёнок, вы можете делать всё — и погулять, и в магазин сходить, и на детскую площадку, и приготовить, и в квартире убраться. Я всего этого одна делать просто физически не могу. К примеру, нужно кормить детей — я ставлю рядом три бутылочки. Начинаю кормить первого. В это время папа следит за остальными. Кормлю второго — папа носит малыша „столбиком“. Это уже потом мы придумали ставить под матрас вертикальную планку, куда клали детей, чтобы они после кормления не срыгивали. Или спать укладывать… Пока я укачивала на руках одного, папа одновременно качал кроватку остальных двоих детей. А гулять в первый год мы вообще могли выйти только втроём. Колясок для тройняшек не было, поэтому купили три отдельные коляски и выносили детей и коляски по очереди». Первые годы семья жила, как на конвейере. Череда дел не прекращалась: покормил первого, второго, третьего… Пока второй ест, первого укладывают спать. Пока третий поест, первый успеет проснуться.

Легче стало только спустя три года, признаётся героиня, когда дети начали сами есть, одеваться, хорошо спать, в детсад ходить. Но всё равно одна мама с ними практически не гуляет — боится. Ребятишки шустрые, невозможно за тремя сразу углядеть. «У меня ж только две руки и два глаза, — улыбается мама малышей. — Пока одному помогаешь взобраться на горку, остальные двое врассыпную кидаются».

Такая большая семья всегда была в центре внимания окружающих. На прогулке часто подходят прохожие и с удивлением спрашивают: а правда ли это тройняшки? Как родители справляются с ними? Даже машины останавливались, когда видели три коляски с малышами. Посмотреть на тройняшек в детском саду сбежался весь персонал. Сначала воспитатели путали двух девочек-близнецов, да и детки научились шутить. А потом воспитатели «обозначили» каждого: одной делали один хвостик на голове, а второй — два. А Сашу от сестёр, на счастье воспитателей, можно отличить без опознавательных хвостиков.

Вспоминает Кристина и случай, когда они везли всех детей в микроавтобусе на руках (ехали с дня рождения, а расстояние было небольшим), а инспектор ГИБДД хотел их оштрафовать, но, узнав, что это тройняшки, да ещё к тому же у них был день рождения, отпустил всех и не выписал штраф!

Трое — как одно целое

На кухне у семьи Поташиных только большие кастрюли, ведь малыши растут и хорошо едят. У детей отдельный стол на кухне, своя комната с тремя кроватками и всего остального тоже по три. «Всё покупаем в тройном экземпляре, — говорит мама, — причём всё одинаковое, иначе ссор не избежать! И к детям ко всем стараемся относиться одинаково! Всем всего поровну — и родительской любви, и заботы». Быть может, потому детки редко ссорятся между собой и практически не ревнуют друг друга к родителям, хотя все девочки очень разные. Саша рассудительная не по годам, Лиза серьёзная, а Лера милая и трогательная. Но все детки уже очень талантливые: Саша любит танцевать, Лиза — рисовать, а Лера — петь. «Конечно, хочется отдать их в разные кружки и студии, но я не представляю, как буду водить их туда, — признаётся Кристина. — Наверное, придётся пока для начала водить их в одну студию». «Много хлопот нам доставляет покупка одежды и обуви, — говорит Кристина. — Я всегда покупаю детям одинаковую одежду и обувь, потому что мне очень нравится такой семейный стиль одежды. Он подчёркивает, что мы одна семья. Однако в линейке одежды и обуви, как правило, только два экземпляра одного размера. Одному всегда не хватает! Приходится подшивать или заказывать через Интернет».

Дети-тройняшки — другие, считает мама. Они более общительные, приспособленные к жизни. Раньше стали всё делать сами, а иначе никак! Ведь мама физически не может помочь каждому. А ещё они не мыслят себя друг без друга. Везде вместе, их даже к бабушкам и друзьям родители порознь не отдают, только «оптом». Они и для родителей одно неделимое целое. Ни мама, ни папа их не разделяют никогда. Да и заботятся дети друг о друге постоянно. Сами следят, чтобы всё было по-честному и одинаково.

Семья Поташиных очень счастливая. Они пережили самые трудные годы вместе. «Не нужно бояться, — говорит Кристина тем, кто ожидает двойню или даже тройню. — Нужно просто прожить этот период. Да, вы будете плакать и радоваться, уставать и падать без сил, но вместе с тем видеть, как делают первые шаги ваши дети, нужно пройти это и пережить, набравшись огромного терпения, а в ответ вы обязательно получите любовь своих детей в двойном и тройном размере!»