Ещё
Пропавшая в Амурской области девочка найдена мертвой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Гузеева устроила безобразный скандал
Гузеева устроила безобразный скандал

Пропавшая в Амурской области девочка найдена мертвой 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Пропавшая в городе Свободный пятилетняя девочка найдена мертвой во дворе дома, где живет ее семья. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Амурской области.
«Тело девочки было обнаружено 22 августа под металлическими фрагментами в дальнем краю двора дома, где в последний раз видели ребенка», — рассказали в ведомстве. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.
Девочка днем 20 августа ушла из дома по улице Партизанской и пропала. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Поиски ребенка велись с привлечением волонтеров из числа местных жителей, военных и спасателей.
Новости регионов: Пропавшая в Белгородской области девочка найдена убитой
Свободная пресса: последние новости
Сегодня в Москве простятся с Эдуардом Успенским В Новороссийске ребёнок впал в кому, нырнув в море «Крылья Советов» победили «Ростов»
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гузеева устроила безобразный скандал19
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире33
Как выглядели доисторические красотки
Кристина Орбакайте становится копией Пугачевой10
«Baby Giraffe»: новый тренд в Instagram
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
00:55
Гузеева устроила безобразный скандал
Звёзды
04:16
Как выглядели доисторические красотки
Красота
10:37
Модные тренды, о которых надо срочно забыть
Мода
08:34
Детишки, заработавшие миллионы
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение