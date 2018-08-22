Пропавшая в Амурской области девочка найдена мертвой

Пропавшая в городе Свободный пятилетняя девочка найдена мертвой во дворе дома, где живет ее семья. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Амурской области.

«Тело девочки было обнаружено 22 августа под металлическими фрагментами в дальнем краю двора дома, где в последний раз видели ребенка», — рассказали в ведомстве. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.

Девочка днем 20 августа ушла из дома по улице Партизанской и пропала. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Поиски ребенка велись с привлечением волонтеров из числа местных жителей, военных и спасателей.

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