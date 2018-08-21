Пятилетний ребенок пропал в Амурской области

Пятилетняя девочка отпросилась погулять около дома и пропала в городе Свободный в Приамурье. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Интерфакс».

Пятилетняя девочка отпросилась погулять около дома 20 августа. До сих пор ребенок не вернулся домой. Следователи осмотрели место происшествия, дом девочки, изъяли ее личные вещи, а также исследовали местность в районе проживания пропавшего ребенка.

По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело. Спасатели и волонтеры проводят поиски.

Отмечается, что ребенок с семьей живут в частном доме, расположенном на окраине города Свободного. Протекающую неподалеку реку поисковики уже осмотрели.