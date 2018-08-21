Ещё
Пятилетний ребенок пропал в Амурской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетний ребенок пропал в Амурской области 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пятилетняя девочка отпросилась погулять около дома и пропала в городе Свободный в Приамурье. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Интерфакс».
Пятилетняя девочка отпросилась погулять около дома 20 августа. До сих пор ребенок не вернулся домой. Следователи осмотрели место происшествия, дом девочки, изъяли ее личные вещи, а также исследовали местность в районе проживания пропавшего ребенка.
По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело. Спасатели и волонтеры проводят поиски.
Отмечается, что ребенок с семьей живут в частном доме, расположенном на окраине города Свободного. Протекающую неподалеку реку поисковики уже осмотрели.
Криминалистов СУ СК РФ по Амурской области направили в город.
360tv.ru: последние новости
Медсестры Южно‐Сахалинска пытались утихомирить ребенка и связывали его колготами Алсу уехала рожать в Штаты из‐за назойливых журналистов Восьмилетнюю девочку со следами насилия доставили в больницу Махачкалы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лорак засветилась с новым мужчиной после скандала3
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки19
Самые красивые первые леди мира1
«Она вернулась ко мне без одежды»50
8 вещей, которые нельзя смывать в раковину5
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение