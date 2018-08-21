Ещё
Медсестры Южно‐Сахалинска пытались утихомирить ребенка и связывали его колготами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медсестры Южно‐Сахалинска пытались утихомирить ребенка и связывали его колготами 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Видео со связанным колготками ребенком из Южно-Сахалинской больницы появилось в интернете и вызвало активные обсуждения пользователей. Люди хотели разобраться, почему медсестры связывали маленького мальчика. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру».
В Сети активно обсуждают видео со связанным маленьким мальчиком в больнице Южно-Сахалинска. Медработники заявили, что они связывали его колготками, поскольку мальчик мог нанести себе вред.
Автор ролика сообщила, что все произошло 17 августа в инфекционном отделении. Ребенка забрали из неблагополучной семьи, и он лежал в медучреждении один. Она отметила, что малыш никому не мешал, за ним присматривали другие мамы в свободное время.
Ребенок выбегал из палаты, чтобы поиграть, и просил у людей в коридоре поесть и попить. За это медсестры его связывали якобы по распоряжению главного врача.
Автор видео не подходила к главврачу, поскольку хотела спокойно долечиться, а рассказать об инциденте она решилась после выписки.
Другие пациенты больницы сообщили, что персонал относился к ним с уважением и никаких скандалов в августе не происходило.
Региональный Минздрав отметил, что подобный инцидент на самом деле произошел в ноябре–декабре прошлого года. Там сообщили, что у этого ребенка из неблагополучной семьи были проблемы с психическим развитием. Несколько раз возникали ситуации, когда мальчик мог себе навредить из-за неадекватного поведения. Поэтому медсестры использовали подручные средства и привязывали ребенка, чтобы обезопасить и его, и других пациентов.
Последний раз случай связывания детей происходил в Астрахани. Няни частного детсада «Полина» связывали пеленками малышей, чтобы они не ворочались и быстро засыпали. При этом дети лежали «валетом», поскольку в помещении не было места для дополнительных кроватей. Сотрудники детского сада отрицали свою вину.
360tv.ru: последние новости
Алсу уехала рожать в Штаты из‐за назойливых журналистов Пятилетний ребенок пропал в Амурской области Восьмилетнюю девочку со следами насилия доставили в больницу Махачкалы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лорак засветилась с новым мужчиной после скандала3
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки19
Самые красивые первые леди мира1
«Она вернулась ко мне без одежды»50
8 вещей, которые нельзя смывать в раковину5
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
05:59
Звезды, которые терпеть не могут бюстгальтеры
Звёзды Красота
05:12
Что вы не знали о женском теле
Здоровье
09:53
Актеры, которые никак не постареют
Звёзды
00:15
Волочкова раскрыла свой главный секрет
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение