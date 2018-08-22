Следователи взялись за дело о связанном колготками ребенке в больнице Южно‐Сахалинска 

Видео со связанным медсестрами пятилетним мальчиком в больнице Южно-Сахалинска появилось в СМИ. Следственный отдел начал доследственную проверку по данному делу. Об этом сообщили на сайте СУ СК РФ по Сахалинской области.
Медсестры больнице Южно-Сахалинска заворачивали в простынь пятилетнего мальчика и связывали его колготками. В интернете появилось соответствующее видео. Следственный отдел СУ СК РФ по Южно-Сахалинску начал доследственную проверку по данному делу.
Процессуальное решение примут по ее итогам.
Напомним, видео со связанным колготками ребенком из Южно-Сахалинской больницы появилось в Сети и вызвало активные обсуждения пользователей. Медработники заявили, что они связывали пятилетнего мальчика из неблагополучной семьи, поскольку он мог нанести себе и другим пациентам вред.
Автор видео отметила, что ребенок вел себя спокойно и лишь выбегал поиграть в коридор. При этом в свободное время за ним следили мамы других детей в больнице.