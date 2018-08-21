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Иван Померанцев: «Во времена нашего детства были железные танки, которые я колотил гантелей»
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Иван Померанцев: «Во времена нашего детства были железные танки, которые я колотил гантелей» 

Хорошие новости 39 минут назад
Фото: Хорошие новости
Заметил тенденцию, что сейчас большинство детских игрушек очень плохого качества: если малыш активный, то от них остаются рожки да ножки спустя неделю более-менее регулярных игр. Во времена нашего детства, помню, были железные танки, которые я колотил гантелей и которые после этого даже не теряли товарного вида.
Сейчас все по другому. На днях проводили ревизию в детской и обратили внимание, что из двух коробок игрушек у нашего четырехлетнего сына нет ничего целого. Точнее есть всего одна «живая» игрушка — полицейская машина с надписью «Челябинск». Кажется, белорусы делают. Здесь стоит отдать им должное: герб изобразили корректно, слово «Челябинск» написали правильно и даже регион на номерах указали актуальный — 74.
Машинку подарила бабушка три года назад и за это время с ней чего только не было: на нее падал стол, ее били об стену, ее покрасили черной краской, ее швыряли и, таки да, ее били гантелей, а ей хоть бы что. Даже все колеса на месте, хотя краска и слезла. Подумал, надо же, как странно, игрушка не сказать, чтобы очень дорогая, зато очень долговечная. Что мешает другим делать такие же? «Так им выгодно продавать некачественные изделия. Ребенок их ломает, а родитель покупает новые», — предположила жена, и, знаете, я с ней, пожалуй, согласен.
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