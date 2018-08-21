На Среднем Урале многодетных матерей наградили знаком отличия

Многодетных матерей Свердловской области наградили знаком отличия. Женщины были удостоены награды «Материнская доблесть», об этом сообщает во вторник, 21 августа, «АиФ-Урал»

Знак отличия «Материнская доблесть» получила 51 многодетная мама из Свердловской области. При этом награду I степени получили две свердловчанки: Елена Азизова из Нижнего Тагила, воспитавшая 11 детей, и Ольга Матафонова из Асбеста, вырастившая 10 детей. Знак отличия II степени получили четыре многодетные мамы: жительница Ревды Инна Бобко, за рождение и воспитание девяти детей, Татьяна Казакова из Артинского района, Екатерина Ворончихина из Каменского района и Ольга Перегожина из Нижнего Тагила. В семьях женщин воспитывается по восемь детей. еще 45 свердловчанок были удостоены награды III степени.

Соответствующий указ о награждении знаками отличия подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Ознакомиться с полным списком женщин, удостоенных награды, можно на сайте.

Отметим, знаком отличия «Материнская доблесть» награждаются женщины, которые родили или усыновили и воспитали от пяти до десяти и более детей. Матери, удостоенные награды, смогут рассчитывать на социальную поддержку — выплату единовременного пособия. Так, за награду III степени выплачивается 25 тыс. рублей, за награду II степени — 50 тыс. рублей и за награду I степени — 100 тыс. рублей.