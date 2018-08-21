Верховный муфтий РФ в Курбан-байрам призвал беречь родину и уделять внимание детям

"Забота о духовно-нравственном воспитании наших детей, сохранение традиций и преемственности поколений — священная обязанность родителей. От того, в каком состоянии семья, сколько любви, ласки, доброты и сердечного отношения получили дети в семьях, зависит во многом состояние общества и государства", — сказал муфтий, призвав сохранять роль отца и матери в воспитании детей.

Он отметил, что семья — это «первооснова всех народов, стран и государств, всего человечества и опора в жизни каждого человека».

Таджуддин считает священным долгом беречь родину. «Родина наша Россия огромна, богом хранимая страна. Не только верить, но и любить бога и отчизну, гордиться и беречь ее как зеницу ока — наш священный долг», — сказал он.

Верховный муфтий обратил внимание, что в праздник жертвоприношения Курбан-байрам необходимо разделить трапезу со всеми нуждающимися. «Зачем приносятся эти жертвоприношения? Для праздничной братской трапезы, угощения и заботы о бедных и сиротах, вдовах и страждущих, проявления добрых чувств любви, милости и сострадания ко всему роду людскому, чтобы мы утверждали добрые взаимоотношения, мир и согласие между людьми», — отметил Таджуддин.

Курбан-байрам — это главный мусульманский праздник, к которому приурочен хадж — паломничество в Мекку. В этот день последователи ислама приносят в жертву животных в память о том, как пророк Ибрахим (в библейской транскрипции Авраам) готов был принести в жертву Богу своего сына. Всевышний послал Ибрахиму барана, которого тот принес в жертву вместо сына.