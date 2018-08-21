Мужчина из Техаса зарезал своего 16-месячного ребенка, крича «Иисус приходит»

21 августа. PROCOMP.INFO — Полиция из Техаса расследует мотив убийства, в котором кричащий мужчина зарезал своего 16-месячного малыша публично, несмотря на вмешательство вооруженного соседа, чтобы остановить его.

Нападающий был услышан, крича тарабарщину, прежде чем зарезать своего ребенка ножом в общей зоне квартир в Ок-Форест в воскресенье, сообщили в полицейском управлении Льюисвилла после интервью с свидетелями ужасного происшествия.

«У нас есть информация, что подозреваемый вышел из квартиры, неся ребенка, и он кричал очень громкие, случайные вещи о религии, и « Иисус приходит», — сказал капитан полиции Джесси Хантер.

Несколько мгновений спустя мужчина положил своего сына на землю и несколько раз ударил его небольшим ножом. Один из соседей, которого еще предстоит опознать, поспешил на помощь ребенку, совершив три выстрела с балкона. Ему удалось попасть нападавшему в ногу, «фактически прекратив нападение на ребенка», сказал Хантер, отметив, что трагедия была «вероятно, худшей за мои 20 лет» в полиции.

Мужчина и ребенок были доставлены в больницу, где мальчик вскоре скончался от полученных травм. 27-летний отец, имя которого еще не обнародавано, был арестован после получения медицинской помощи.

Власти еще не предъявили обвинение нападавшему, пока не получены результаты токсикологии. Полицейское расследование продолжается.

Лицу, который открыл огонь, чтобы остановить атаку, не будет предъявлено обвинение.