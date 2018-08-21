Ещё
Мужчина из Техаса зарезал своего 16-месячного ребенка, крича «Иисус приходит»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина из Техаса зарезал своего 16-месячного ребенка, крича «Иисус приходит» 

ProComp.info 2 часа назад
Фото: ProComp.info
21 августа. PROCOMP.INFO — Полиция из Техаса расследует мотив убийства, в котором кричащий мужчина зарезал своего 16-месячного малыша публично, несмотря на вмешательство вооруженного соседа, чтобы остановить его.
Нападающий был услышан, крича тарабарщину, прежде чем зарезать своего ребенка ножом в общей зоне квартир в Ок-Форест в воскресенье, сообщили в полицейском управлении Льюисвилла после интервью с свидетелями ужасного происшествия.
«У нас есть информация, что подозреваемый вышел из квартиры, неся ребенка, и он кричал очень громкие, случайные вещи о религии, и «Иисус приходит», — сказал капитан полиции Джесси Хантер.
Несколько мгновений спустя мужчина положил своего сына на землю и несколько раз ударил его небольшим ножом. Один из соседей, которого еще предстоит опознать, поспешил на помощь ребенку, совершив три выстрела с балкона. Ему удалось попасть нападавшему в ногу, «фактически прекратив нападение на ребенка», сказал Хантер, отметив, что трагедия была «вероятно, худшей за мои 20 лет» в полиции.
Мужчина и ребенок были доставлены в больницу, где мальчик вскоре скончался от полученных травм. 27-летний отец, имя которого еще не обнародавано, был арестован после получения медицинской помощи.
Власти еще не предъявили обвинение нападавшему, пока не получены результаты токсикологии. Полицейское расследование продолжается.
Лицу, который открыл огонь, чтобы остановить атаку, не будет предъявлено обвинение.
ProComp.info: последние новости
Александр Овечкин стал отцом, стало известно имя ребенка Люди хотят выпить красную сточную воду, найденную в черном саркофаге В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем1
Лорак засветилась с новым мужчиной после скандала3
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки20
Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
«Она вернулась ко мне без одежды»52
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
06:08
Охранники звезд, с которыми рискованно связываться
Звёзды
05:06
Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
Звёзды
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение