Тело младенца нашли в мусорном баке в Усолье-Сибирском

Он попросил проходившую мимо девушку вызвать полицию, сообщила 21 августа пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По факту страшной находки началась доследственная проверка. Тело ребенка нашли 20 августа недалеко от дома №8 по проспекту Химиков.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, нашли младенца в мусорном пакете, где также лежала пустая бутылка из-под спиртного и другие отходы. Новорожденный был доношенным мальчиком. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер от асфиксии околоплодными водами, ребенок был рожден мертвым.

Сейчас полиция ищет мать ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.