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Тело младенца нашли в мусорном баке в Усолье-Сибирском
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Тело младенца нашли в мусорном баке в Усолье-Сибирском 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Он попросил проходившую мимо девушку вызвать полицию, сообщила 21 августа пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По факту страшной находки началась доследственная проверка. Тело ребенка нашли 20 августа недалеко от дома №8 по проспекту Химиков.
Полицейские, выехавшие на место происшествия, нашли младенца в мусорном пакете, где также лежала пустая бутылка из-под спиртного и другие отходы. Новорожденный был доношенным мальчиком. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок умер от асфиксии околоплодными водами, ребенок был рожден мертвым.
Сейчас полиция ищет мать ребенка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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