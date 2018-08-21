Тест: Насколько ваш ребенок финансово грамотный?

Финансовая грамотность — это то, чему надо учить с самого детства. Так считает и Министерство образования , вводя в школу уроки по этому предмету, и родители, которые начинают уделять этому вопросу больше внимания. А еще в мире современных технологий есть очень много возможностей облегчить ребенку изучение финансовой грамотности.

Насколько хорошо ваш малыш умеет распоряжаться деньгами? Ответьте на наши вопросы и узнайте, что может помочь вашему ребенку стать по-настоящему грамотным в этой сфере.

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