Эммануил Виторган впервые показал лицо пятимесячной дочери

Популярный российский артист Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик несколько месяцев назад стали родителями — у них родилась дочь Этель. Счастливая пара долгое время прятала лицо дочери от любопытных поклонников, но в конце концов первые снимки ребенка все равно попали в социальные сети.

Для многих поклонников 78-летнего Эммануила Виторгана новость об его отцовстве стала довольно неожиданным сюрпризом. Однако у него и его 56-летней супруги Ирины Млодик на свет родилась дочь Этель. Родители ребенка не скрывают своего счастья и с упоением готовы рассказывать всем вокруг о своей очаровательной наследнице. Вот только лицо малышки по негласной традиции долго скрывалось от любопытных взглядов посторонних людей.

Сейчас все семейство Эммануила Гедеоновича отдыхает в Юрмале. Мужчина наслаждается морским воздухом и гордо гуляет по песчаному пляжу с детской коляской. Но для многотысячной аудитории поклонников народного артиста куда интереснее стали фотографии 5-месячной Этель, попавшие в сеть совсем недавно.

Мама Ирины Млодик на днях отмечала свой юбилей. За большим столом собралось множество родственников и друзей пожилой женщины. А ее заботливая дочь даже подготовила для родительницы трогательную песню, которая была написана специально к рождению ее внучки Этель. Под живое звучание голоса Ирины и ее супруга на большом экране были показаны слайды с фотографиями ребенка. Девочка выглядит, как настоящая куколка, о чем тут же не преминули сообщить Виторгану поклонники. Судя по всему, Эммануил Гедеонович не лукавит, говоря, что дочь растет очень похожей на свою мать Ирину Млодик.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 17 Авг 2018 в 1:09 PDT