Ещё
Эммануил Виторган впервые показал лицо пятимесячной дочери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эммануил Виторган впервые показал лицо пятимесячной дочери 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярный российский артист Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик несколько месяцев назад стали родителями — у них родилась дочь Этель. Счастливая пара долгое время прятала лицо дочери от любопытных поклонников, но в конце концов первые снимки ребенка все равно попали в социальные сети.
Для многих поклонников 78-летнего Эммануила Виторгана новость об его отцовстве стала довольно неожиданным сюрпризом. Однако у него и его 56-летней супруги Ирины Млодик на свет родилась дочь Этель. Родители ребенка не скрывают своего счастья и с упоением готовы рассказывать всем вокруг о своей очаровательной наследнице. Вот только лицо малышки по негласной традиции долго скрывалось от любопытных взглядов посторонних людей.
Сейчас все семейство Эммануила Гедеоновича отдыхает в Юрмале. Мужчина наслаждается морским воздухом и гордо гуляет по песчаному пляжу с детской коляской. Но для многотысячной аудитории поклонников народного артиста куда интереснее стали фотографии 5-месячной Этель, попавшие в сеть совсем недавно.
Мама Ирины Млодик на днях отмечала свой юбилей. За большим столом собралось множество родственников и друзей пожилой женщины. А ее заботливая дочь даже подготовила для родительницы трогательную песню, которая была написана специально к рождению ее внучки Этель. Под живое звучание голоса Ирины и ее супруга на большом экране были показаны слайды с фотографиями ребенка. Девочка выглядит, как настоящая куколка, о чем тут же не преминули сообщить Виторгану поклонники. Судя по всему, Эммануил Гедеонович не лукавит, говоря, что дочь растет очень похожей на свою мать Ирину Млодик.
Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 17 Авг 2018 в 1:09 PDT
Eva.ru: последние новости
Играют все: Татьяна Навка рассказала о досуге в семье Один балл в пользу Питта: суд позволил ему чаще видеть детей Детская ревность: Саша Плющенко попал в передрягу из-за девочки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда с самой некрасивой грудью ошиблась с платьем1
Лорак засветилась с новым мужчиной после скандала3
Звезда соцсетей рассказала о жизни без кишки20
Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
«Она вернулась ко мне без одежды»52
Видео
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
08:32
Пора перестать верить в мифы о ЗОЖ
Здоровье
04:12
Звездные красотки, сделавшие предложения женихам
Звёзды Любовь
03:45
Как узнать, что собеседник врет вам
Психология
06:08
Охранники звезд, с которыми рискованно связываться
Звёзды
05:06
Певицы, сделавшие карьеру благодаря деньгам мужей
Звёзды
10:04
Знаменитые подкаблучники, которые рады подчиняться
Любовь Звёзды
05:46
Самые красивые первые леди мира
Звёзды Красота
04:07
Как время изменило знаменитостей
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение