Ребенок не хочет идти в детский сад: 5 причин

Хочу сразу отметить: я против посещения сада до трех лет. Это моя профессиональная точка зрения. Поэтому все, о чем мы будем говорить дальше, применимо для детей старше трех лет. Итак, вот какие могут быть причины:

Дом не отпускает

Первый вариант — страх родителей за ребенка (будет болеть, слишком слабый физически, воспитатели о нем там не будут заботиться, как нужно, и тому подобное). Второй — отрицательный родительский опыт посещения сада в детстве. И это внутреннее восприятие родитель подсознательно посылает ребенку. «Это ужасное место, но тебе придется туда ходить», — как бы транслирует ребенку мать. «Не пойду!» — кричит здоровая психика ребенка. Третий — страх аутентичности мамы. Часто в случае с младшими детьми, когда в семье заканчивается этап досадовского детства, мама начинает бояться, неосознанно. Все это время она была молодой мамой, которая заботилась о маленьком ребенке, а теперь он идет в садик, и у нее возникают страхи — а будет ли она нужна («кем я буду без ребенка»).

Все это может повлиять на внутреннее решение ребенка. «Лучше я останусь дома, маме так будет спокойнее», — чувствует ребенок. «Мама не будет за меня переживать, я не пойду в страшное место, если я уйду из дома, случится беда» — последний страх свойственен чрезмерно ответственным детям.

Дом подталкивает

Но как активное желание родителя отдать ребенка в сад может помешать ему хотеть этот сад посещать? А все то же самое. И в этом случае ребенок вынужден справляться не только с собственными эмоциями и переживаниями, а еще и с переживаниями родителей. По сути, бессознательно родители транслируют ребенку: расти скорей, докажи всему миру, что мы — хорошие родители. Когда родительская самооценка напрямую связана с достижениями и успешностью ребенка, это становится для малыша непосильной задачей. Часто такое случается со старшими или единственными детьми. Младшим в этом смысле живется проще. Когда возникает такое давление, у ребенка от происходящего теряется ощущение безопасности, растет тревога, ему хочется спрятаться в привычном безопасном месте. «А вдруг я не справлюсь? Лучше дома посижу», — чувствует он.

Вы когда-нибудь прыгали с парашютом? Нет? Тогда просто постарайтесь представить. Есть разница между тем, когда ты прыгаешь сам, и тем, когда вас выталкивают из самолета. Вот представьте это себе. «Невинный» толчок в спину может очень серьезно сказаться на всем развитии ребенка. Есть простое правило: звать — можно и нужно, толкать — нельзя. Для начала нужно разобраться с собственными мотивами и не навешивать свои переживания на ребенка. Иногда просто осознание того, что это есть, «это мои тараканы, они есть, но ты не обязан реагировать», — спасает ситуацию. Тогда у ребенка появляется выбор.

Стоит иметь пути отступления: бабушки, няни, подруги. Ситуация безвыходности ухудшает состояние ребенка. Если вы планируете выйти на работу, то сначала адаптируйтесь к саду, а потом уже выходите на работу. Самому общительному ребенку нужно время на адаптацию. Важно помнить, что для ребенка сад — новый уровень отношения. Это время, когда ребенок получает ответ на вопросы: «как я буду относиться к миру и самому себе?». Малыш берет паттерны поведения у взрослых, но усваивает их в общении с детьми. И тут важно не забывать об этой значимости, нужно дать понять ребенку, что он сам занят важным делом, и мы, взрослые, это понимаем. Это не «мамочка занята, поэтому ты пойдешь в сад» — так неправильно. Правильно — «пока ты занят важными делами, я могу пойти поработать».

Ребенок не готов к саду

История из практики. Аня, 5 лет, наотрез отказывается ходить на любимое занятие — танцы — в саду. В день, когда есть танцы, она вообще не хочет идти в сад. Я весь сад практически наизнанку вывернула, чтобы узнать причину — и воспитателя, и преподавателя, и директора. Все шли навстречу, все хотели помочь. Оказалось, у Анюты не получалось… застегнуть новые красивые туфельки. Просить помочь гордость не позволяла, а желание блистать — не позволяло надеть старые. Отсюда и слезы. Вывод: чем лучше ребенок владеет навыками самообслуживания, тем проще проходит адаптация. Ключевое слово тут «удобно» — надевать, убирать, застегивать. Плохо застегивающаяся молния вызывает агрессию у воспитателя. Взрослый злится на молнию, а не на ребенка, но малыш-то не видит разницы! Для него это «тетя меня не любит». И воспитателя можно понять: проблемы с молнией один раз — не проблема, а 15 раз у 15-ти детей — проблема. Одна воспитательница рассказывала мне о шарфике от кутюр на девочке, который вызывал у нее образ Айседоры Дункан. Ребенок бегает в развевающемся длинном шарфе по площадке, а воспитательница переживает, что шарф сейчас за что-то зацепится и удушит малышку.

Помните, ребенок без вас — другой, ведет себя иначе, чем с вами. Малышка, чинно выступающая в белом комбинезоне с бабушкой по правую руку, и с мамой — по левую, в их отсутствие с разбегу с удовольствием ныряет в первую попавшуюся грязную лужу. Помните, одежда класса люкс — не для сада. Выделите один день и понаблюдайте за ребенком с точки зрения его готовности делать все самому (как в саду). Постарайтесь сделать все удобно. Надо, чтобы ему ничто не мешало, ничего не царапало. Ваш сын может рваться домой, потому что в новой футболке ему некомфортно, и он хочет ее снять и надеть старую, домашнюю, мягкую.

Сад не готов к особенностям ребенка

Проблемы с отказом ходить в сад могут быть связаны с самим садом. Потому что сад не готов к особенностям вашего ребенка. Возьмем, к примеру, гиперчувствительность к шуму. Есть дети (и не только дети, но и взрослые люди), плохо переносящие высокий уровень шума. Знаю нескольких руководителей, стремительная карьера которых объяснялась желанием поскорее получить отдельный кабинет и перебраться из open space.

Также, например, есть особенность — непереносимость несанкционированных прикосновений. Если сотрудник фирмы, где вы работаете, начнет вас толкать, хватать или кусать, вы как минимум удивитесь. Во взрослом мире такое недопустимо, а в детском — это обыденность. И слова воспитателя «не подходите к нему, он у нас нежный» не помогают ребенку наладить отношения с другими детьми. Он готов и хочет играть и толкаться, и участвовать в играх, но контролируя процесс. Он не против общения, он против того, что прикосновения и такие действия случаются внезапно и без его согласия. С таким ребенком нужно воспитателю проговаривать правила поведения в игре: хватать за руку можно, за косу — нельзя. И ребенок должен быть готов к тому, что сейчас будет происходить.

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Есть дети, которые не могут спать в садах. Есть взрослые люди, которые в чужих домах не спят — из каких детей они выросли, как вы считаете? Им нужно свое безопасное пространство. Для них сон — интимный процесс. Такие дети охотно будут играть, гулять и так далее, но спать в саду не будут.

Еще одна периодически встречающаяся особенность некоторых детей, которая может вызвать проблемы с садом, — есть дети, постоянно испытывающие когнитивный голод. Им нужно, чтобы вокруг постоянно что-то происходило, нужна ситуация активного развития — спектакли, игры и так далее. И если это не организуют взрослые, они сами себе это организуют (смотрите «Трудный ребенок 1 и 2»). «Мы не успеваем за вашим ребенком», — говорят в таких случаях воспитатели. Эти дети не дерутся, просто они постоянно вовлекают других детей в разные активности, за которыми воспитатели не успевают следить.

Родителям таких детей нужно помнить: это — не проблема, а особенность ребенка. Не нужно его переделывать, чтобы приспособить малыша к саду. Нужно искать такой сад и таких воспитателей, которые готовы будут принимать и учитывать эти особенности.

Ярлыки

Будьте аккуратнее с любыми оценочными суждениями в отношении ребенка. Если дразнилки и какие-то негативные клички или определения ребенка — это всем понятно, что плохо, но столь же опасны и положительные оценки («помощник, спокойный мальчик, серьезная девочка, хороший организатор и так далее»).

История из практики. Ваня, 6 лет. Наотрез отказывается идти в сад. Мама подводит меня к стене славы у них дома, завешанной грамотами, заставленной кубками. Ребенок везде лидер, успешен, все его любят. Мама в недоумении: «У других проблемы, но у нас-то какие?» Действительно, мальчик обладает качествами лидера, организовывает интересную жизнь для группы в саду, игры и тому подобное. И все, включая воспитателей, от него этого ожидают в обязательном порядке. Ребенок в сад практически ходил, как на работу. Еще раз напомню, что для гармоничного развития ребенок должен пробовать себя в областях и сферах, в которых он несилен, и развивать их. А как можно пробовать что-то новое, в чем ты еще не успешен, когда тебя постоянно просят демонстрировать успешность? В случае с Ваней оказалось, что Ваня влюбился и попробовал сделать то, чего еще не делал и не умел, — написать стихи. Писать стихи в саду ему не давали — от него ждали активных игр, организаторства, следили за тем, что он делает, он все время был на виду, а он смущался. Потому он сел дома, закрылся в комнате, обложился Пушкиным и начал писать стихи. Представьте: шестилетний мальчуган заперся в комнате, задвинул шкафом дверь, и отказался идти в сад.

И я скажу вам, какой совет я дала его маме: ну дайте уже ребенку написать стих! Дети имеют право быть разными.

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